«الفرسان» يُحلق بـ «ثلاثية» أمام «النسور»



فيصل النقبي (خورفكان)



نجح شباب الأهلي في العودة من خورفكان بـ «العلامة الكاملة»، بعد تغلبه على «النسور» 3-0، ضمن «الجولة 15»، من «دوري أدنوك للمحترفين»، سجل الأهداف «البديلين» يوري سيزار «هدفين» في الدقيقتين 74 و77، ومؤنس دبور في الدقيقة 83، ليصل «الفرسان» إلى «النقطة 30» في المركز الثالث، خلف الوصل «المتصدر» والعين «الوصيف» مع بقاء «مؤجلة» له، فيما تجمد رصيد «النسور» عند «النقطة 17».

وشهد الشوط الأول، طرد عادل سبيل مدافع خورفكان في الدقيقة الثالثة، إثر لعبة مشتركة مع أحمد جميل لاعب شباب الأهلي، ونجح «البديل» يوري سيزار في تسجيل هدفين خلال دقيقتين، لتكون «الثنائية» الأولى، والهدف الخامس له في البطولة، وأضاف مؤنس دبور الهدف الثالث في الدقيقة 83.