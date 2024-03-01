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الرياضة

«عمومية الطاولة» تعتمد عضوية «أبوظبي لألعاب المضرب»

«عمومية الطاولة» تعتمد عضوية «أبوظبي لألعاب المضرب»
1 مارس 2024 21:15

 
معتصم عبدالله (دبي)

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اعتمدت الجمعية العمومية لاتحاد كرة الطاولة، عضوية «نادي أبوظبي لألعاب المضرب»، ليكون النادي «رقم 18»، في قائمة أندية الاتحاد التي تشمل النصر، الوصل، شباب الأهلي، الشارقة، الذيد، خورفكان، العربي، فلج المعلا، عجمان، التعاون، البطائح، العروبة، دبا الحصن، المدام، الشارقة لرياضة المرأة، مسافي، ودبا الفجيرة.
جاء ذلك خلال الاجتماع العادي للعمومية، بمقر اتحاد الطاولة في دبي، برئاسة إبراهيم العسم، نائب رئيس الاتحاد، وحسن الزرعوني، الأمين العام، وفيصل الكعبي، عضو مجلس إدارة الاتحاد، وممثلي الأندية الأعضاء.
واعتمدت العمومية عضوية النادي الجديد، والذي تأسس في نوفمبر 2021، بعد الاطلاع على الطلب المستوفي للشروط المنصوص عليها في قانون الرياضة، ودليل حوكمة الاتحادات الرياضية، والنظام الأساسي للاتحاد، فيما شملت أجندة الاجتماع الأخرى، اعتماد التقارير الإدارية والفنية والمالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023.
وأوصت العمومية بإحالة المقترحات التي تقدمت بها الأندية، متضمنة بعض الأفكار الرامية لتطوير المسابقات المحلية، ودعم المراحل السنية والمنتخبات إلى اللجنة الفنية لدراستها، وعرض تقريرها على مجلس إدارة الاتحاد، للأخذ بالمناسب منها، بما يخدم تطوير النشاط.

 

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إبراهيم العسم
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