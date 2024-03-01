«عالمية التزلج على اللوح» تدخل الأدوار النهائية

دبي (الاتحاد)

تدخل منافسات الجولة العالمية للتزلج على اللوح، التي تقام تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، اليوم، المراحل النهائية لفئة «بارك» بحضور ساباتينو أراكو رئيس الاتحاد الدولي للسكيت بورد، حيث تنطلق منافسات نصف النهائي للسيدات يليها نصف نهائي الرجال، على أن تقام منافسات نهائي السيدات مساء الغد الأحد، تليها منافسات نهائي الرجال.

وسيتم الإعلان عن الترتيب النهائي للمتأهلين للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024، بعد ختام البطولة التي تقام في دبي هاربر، وتنظمها مؤسسة وورلد سكيت وشركة أرادَ للتطوير العقاري، بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي، ودائرة الاقتصاد والسياحة في دبي وشركة شمال القابضة، وتعد المحطة الأخيرة قبل الأولمبياد.

وسيتم تحديد أسماء 44 متأهلاً من منافسات فئة «بارك» إلى أولمبياد باريس من بينهم 22 مشاركاً من الذكور و22 من الإناث، وسينضم إليهم 44 متأهلاً آخرون من منافسات «ستريت»، التي تنطلق يوم غدٍ الأحد، وتستمر حتى 10 مارس.

ويشارك في الجولتين أكثر من 500 مشارك من أمهر محترفي التزلج على اللوح ذكور وإناث من 65 دولة من مختلف قارات العالم من أبرزها اليابان، الصين، البرازيل، أميركا، وأستراليا، من بينهم أبطال أولمبيين حاصلين على ميداليات أولمبية ذهبية وملونة في الدورات السابقة، وتعد هذه هي المشاركة الأكبر من نوعها على مستوى بطولات التزلج العالمية، حيث تحظى هذه البطولة باهتمام كبير من محترفي هذه الرياضة العالميين، إذ تُشكل تصفيات هاتين الجولتين، على مدار 11 يوماً، محطة الانتقال في الطريق للمشاركة في الأولمبياد، ما يضفي طابعاً فريداً لعشاق هذه الرياضة المحليين والجماهير الدولية، مع منافسات قوية تجمع بين الإثارة والمتعة لجميع الحضور.