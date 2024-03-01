«أبوظبي الرياضي» ينظم «حصة ذا كوتش» بمشاركة 120 مدرباً

أبوظبي (الاتحاد)

نظّم مجلس أبوظبي الرياضي حصة تدريبية نظرية وعملية، لأكثر من 120 مدرباً ومدربة، أقيمت في استاد آل نهيان في أبوظبي، بقيادة نجم كرة القدم السابق والمدرب الحالي الإسباني إيتور كارانكا.

وشرح كارانكا خلال الحصة منهجية التدريب والتحضير للمباريات، التي تضمنت مهام فريق العمل، وكيفية إعداد الفريق من جميع الجوانب الفنية، والتي تطرق من خلالها للتحليل، وكيفية استخدام البيانات المتوفرة من البرامج الإحصائية للاعبين، ومن ثم تضمينها في الحصص التدريبية، وأدار كارانكا كذلك حصة تدريبية عملية خاصة، تضمنت الجوانب التكتيكية للمبادئ الهجومية والدفاعية للفريق خلال المباراة.

وتأتي الحصة التدريبية ضمن برنامج «ذا كوتش»، والذي يهدف إلى إعداد قاعدة تدريبية جديدة، وذلك ضمن مبادرات مجلس أبوظبي الرياضي الطموحة لتمكين الكوادر التدريبية في الإمارة، وتأهيلهم للحصول على الرخص والشهادات المعتمدة، وفقاً لأفضل الممارسات العالمية.

من جانبه، قال عبدالله الوهيبي، مدير إدارة تطوير الأندية بمجلس أبوظبي الرياضي: «نسعى من خلال برنامج ذا كوتش إلى تطوير المنظومة الفنية في أندية أبوظبي، ورفدها بالتجارب الاحترافية التي تساهم في تطوير مهارات كوادرنا التدريبية في أندية وأكاديميات ومدارس أبوظبي»

وأضاف: «تأتي الحصة التدريبية ضمن خطط مجلس أبوظبي الرياضي المتواصلة لتطوير الكوادر التدريبية وتعزيز قاعدة العمل الاحترافي في أندية وأكاديميات أبوظبي، انطلاقاً من الحرص على تقديم وتبني المبادرات الهادفة لتحقيق المزيد من المكتسبات لرياضة أبوظبي والمساهمة في رفع مستويات أداء الكوادر التدريبية، ما يقودنا إلى ترجمة الكثير من الأهداف والمخرجات الإيجابية من الحصص التدريبية وبرنامج ذا كوتش الداعم».

الجدير بالذكر أن ريتور كارانكا بدأ مشواره كلاعب في نادي أتلتيك بلباو الاسباني ثم انتقل في عام 1997 إلى نادي ريال مدريد الإسباني، ثم عاد إلى نادي أتلتيك بلباو الإسباني في عام 2002، ثم انتقل إلى نادي كولورادو رابيدز الأميركي، درّب ميدلزبرة - نوتينجهام - برمنجهام - غرناطة.

يُذكر أن مجلس أبوظبي الرياضي أطلق برنامج «ذا كوتش» بالتعاون مع الشركاء: وزارة التربية والتعليم، وهيئة أبوظبي للطفولة المبكرة، واللجنة الوطنية لمكافحة المنشطات، والإسعاف الوطني، إلى جانب الاتحادات الرياضية، ويهدف البرنامج إلى إعداد قاعدة تدريبية إدارية جديدة في أندية أبوظبي، والتأهيل لمزاولة مهنتي المدرب والإداري في أندية أبوظبي والأكاديميات التابعة لها.