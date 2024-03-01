شرطة أبوظبي تُتوج بدرع بطولة الرماية

أبوظبي (الاتحاد)

حصد منتخب القيادة العامة لشرطة أبوظبي درع التفوق العام في بطولة الشرطة للرماية بنسختها الـ42، والتي نظمها اتحاد الشرطة الرياضي بوزارة الداخلية، ضمن منافسات بطولة وزير الداخلية للتفوق الرياضي، واستضافتها القيادة العامة لشرطة الشارقة، على ميادين الرماية التابعة لأكاديمية العلوم الشرطية بمنطقة الخضيرة، محققاً المركز الأول في المجموع العام، من خلال مشاركته في 11 مسابقة في البطولة.

وكرم العميد محمد حميد بن دلموج الظاهري، الأمين العام لمكتب سمو وزير الداخلية، رئيس مجلس إدارة اتحاد الشرطة الرياضي، منتخب القيادة العامة لشرطة أبوظبي بدرع البطولة، بحضور عدد من كبار الضباط في وزارة الداخلية والقيادات الشرطية.

وأشاد العميد عمران أحمد المزروعي، مدير قطاع الموارد البشرية في شرطة أبوظبي، بدعم ورعاية القيادة الشرطية واهتمامها المتواصل بتوفير أفضل الإمكانات للارتقاء بمنظومة التدريب في المجالات الرياضية ومنافسات الرماية المختلفة، ضمن جهودها لرفع جاهزية القوة في التعامل مع الأحداث الأمنية، مشيداً بالجهود المتميزة الكبيرة التي أدت لتحقيق الإنجازات المشرفة لشرطة أبوظبي.

وحضر التكريم من شرطة أبوظبي، العميد حسين محمد القحطاني، مدير إدارة الرماية والتطبيقات الميدانية، مدير منتخب شرطة أبوظبي للرماية، والعميد عصام عبدالله آل علي مدير مركز التربية الرياضية الشرطية نائب رئيس مجلس شرطة أبوظبي الرياضي.

وأكد العميد حسين القحطاني أن حصول شرطة أبوظبي على هذا الدرع هو ثمرة لدعم القيادة الشرطية، واهتمام ومتابعة مجلس شرطة أبوظبي الرياضي، والذي أسهم في رفع الروح المعنوية للفرق المشاركة من منتخب شرطة أبوظبي للرماية، وتحفيزهم لتحقيق مزيد من النجاحات والأرقام في البطولات المحلية، بما يؤكد المستوى المتطور للقدرات والجاهزية الأمنية لشرطة أبوظبي.

وشارك في البطولة 9 فرق، تمثل قيادات وزارة الداخلية بقطاعاتها المختلفة، وفريق يمثل المملكة العربية السعودية، وفريق من مملكة البحرين، وتضمنت العديد من السيناريوهات التخصصية الخاصة بمسابقات الرماية، والتي شملت مسابقة رماية المهارات الحركية التكتيكية لفئتي الرجال والسيدات، ومسابقة رماية المستجيب الأول بالمسدس لفئتي الرجال والسيدات، ومسابقة تحدي السرعة، بالإضافة إلى مسابقة القناصة رجال.