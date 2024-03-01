«مربع ذهب» كأس زايد بن هزاع للناشئين اليوم

أبوظبي (الاتحاد)

افتتح محسن محفوظ، عضو مجلس إدارة نادي أبوظبي الرياضي، مدير عام النادي، «النسخة الـ14» من كأس الشيخ زايد بن هزاع بن زايد آل نهيان الدولية للناشئين تحت 14 سنة لكرة القدم، وينظمها النادي، بملعب الأكاديمية الرئيس في منطقة المشرف، بإشراف مجلس أبوظبي الرياضي، وشهد مشاركة 6 فرق محلية وعربية ودولية، وتختتم مساء غد، بجانب بطولة الأشبال تحت 12 سنة بمشاركة 10 فرق لأكاديميات الكرة، ورصد لها النادي الجوائز النقدية والعينية والتذكارية، بجانب جوائز نجوم البطولة.

وشهدت مراسم حفل الافتتاح، حضور عدد من الرياضيين والعائلات وأولياء الأمور، ورؤساء الوفود المشاركة، وبدأت بالنشيد الوطني للإمارات وطابور الفرق، ورحب محسن محفوظ بالفرق المشاركة وحكام المباريات، واللجنة الفنية المشرفة على مباريات البطولة، ناقلاً لهم تحيات الشيخ زايد بن هزاع بن زايد آل نهيان.

وضمت البطولة فرق نادي أبوظبي الرياضي، وأكاديمية نجوم المستقبل السعودي، ونادي كيندر الروماني، ضمن المجموعة الأولى، فيما ضمت الثانية فرق أكاديمية الموهوبين الكويتي، ومدرسة نجوم الغد العُماني، وفريق SPVGG الألماني.

وأسفرت نتائج الجولة الأولى، عن فوز نادي أبوظبي، على أكاديمية نجوم المستقبل السعودي 5-0، وفريق أكاديمية الموهوبين الكويتي، على مدرسة نجوم الغد العُماني 4-3، ونادي كيندر الروماني، على أكاديمية نجوم المستقبل السعودي 4-0، وفريق مدرسة نجوم الغد العُماني على فريق SPVGG الألماني 2-1، ويقام عصر اليوم نصف نهائي البطولة.

من جهة ثانية، تأهل «ريجنال سبورت» و«أكاديمية نيشن برو الرياضية» إلى ختام بطولة الأشبال تحت 12 سنة، وتسبقها مباراة تحديد المركز الثالث بين فريقي «أكاديمية باس» وفريق نادي أبوظبي.

وقال محسن محفوظ إن النادي يحرص على استمرار بطولته السنوية، على كأس الشيخ زايد بن هزاع بن زايد آل نهيان للأشبال والناشئين، بإشراف مجلس أبوظبي الرياضي، وسط اهتمام كبير من العائلات وأولياء المشاركين، لتشكل رسالة تربوية حققت العديد من الأهداف، وأسهمت في صقل العديد من المواهب الواعدة على مستوى أندية أبوظبي والأكاديميات الكروية العمرية، وظل النادي يسخر لها كل متطلبات النجاح.

وأكد محسن محفوظ، أن بلوغ البطولة عامها الـ14، يشكل إضافة حقيقية لاهتمامات النادي، بمختلف المجالات الرياضية والمجتمعية التي يحرص على استضافتها وتنظيمها سنوياً، وأسهمت في زيادة الوعي الرياضي والثقافي، وتنمية علاقات الصداقة.