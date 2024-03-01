الوحدة والجزيرة.. سباق «الديربي الرابع»

معتصم عبدالله (دبي)

يُسدل الستار مساء اليوم على «الجولة 15» من «دوري أدنوك للمحترفين» بإقامة مباراتين، يلتقي في «الأولى» النصر «الثامن» برصيد 18 نقطة، بضيفه بني ياس «العاشر»، وله 16 نقطة، على استاد آل مكتوم معقل «العميد»، فيما تجمع «الثانية» على استاد آل نهيان معقل «العنابي» الوحدة «الخامس»، وله 24 نقطة أمام جاره الجزيرة السادس برصيد 24، في «ديربي العاصمة» المنتظر.

ويدخل «العميد» مواجهة الليلة أمام ضيفه «السماوي» مدفوعاً بمعنويات الفوز خارج ملعبه أمام الجزيرة 3-2 في الجولة الماضية، والذي مثل امتداداً للظهور الإيجابي لـ«الأزرق» تحت القيادة الفنية لمدربه الهولندي ألفريد شرودر، والذي نجح في إحداث نقلة نوعية في شكل وأداء ونتائج الفريق «المتطور»، ويفتقد النصر للمباراة الثانية على التوالي، جهود مهاجمه الإيطالي جابياديني، في الوقت الذي أكد فيه المدرب شرودر جاهزية «الثنائي» جلبوير ليما وراشد عمر.

ويعول «الأزرق» المتفوق في المواجهات المباشرة أمام «السماوي» في الدوري برصيد 12 فوزاً، مقابل 6 انتصاراً للأخير، والتعادل في 7 من أصل 25 مباراة، على أفضليته في المباريات على ملعبه أمام بني ياس، تحديداً بالخسارة في مباراة واحدة، من أصل 12 مواجهة بنتيجة 1-2 في الدور الأول لموسم 2009- 2010، والذي شهد الظهور الأول ل «السماوي» في «دوري المحترفين».

في المقابل، عانى «السماوي» من غياب الحظ في مباراتين على التوالي، خسر فيهما أمام مضيفه شباب الأهلي 1-2 بعد التمديد في ثمن نهائي البطولة الأغلى «كأس صاحب السمو رئيس الدولة»، وأمام ضيفه العين 0-1 في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع لمباراة الجولة الماضية في الدوري.

وتتجه الأنظار في «قمة الختام» إلى استاد آل نهيان، الذي يحتضن مواجهة الوحدة وضيفه والجزيرة في «ديربي أبوظبي» الرابع خلال الموسم الحالي، بعد فوز «العنابي» في مباراة الدور الأول 2-1، قبل أن يعود ويحسم تأهله إلى نصف نهائي كأس «مصرف أبوظبي الإسلامي» على حساب «فخر أبوظبي»، بعدما عوض خسارته في مباراة الذهاب بنتيجة 1-2، بالفوز إياباً على ملعبه 4-2.

وتبدو الكفة متقاربة بين «الجارين» في مواجهات «ديربي العاصمة» على صعيد «دوري المحترفين»، بفوز الوحدة في 12 مباراة، مقابل 9 لقاءات للجزيرة، والتعادل في 8 مباريات، علماً أن «العنابي» احتفل بالفوز في آخر 4 مواجهات، لتكون أطول سلسلة انتصارات في «الديربي».

واحتفل «العنابي» في الجولة الماضية، بفوزه الأول تحت قيادة مدربه الصربي جوران على حساب البطائح 2-1، في الوقت الذي مني فيه الجزيرة بالخسارة على ملعبه أمام ضيفه النصر 2-3، في أول مباراة رسمية للروماني رادوي مع «فخر أبوظبي» في الدوري، بعد الفوز بصعوبة 1-0 أمام العربي، في ثمن نهائي كأس صاحب السمو رئيس الدولة.

وستكون مباراة الليلة المواجهة الأولى للمدربين الصربي جوران والروماني رادوي على صعيد «ديربي أبوظبي»، بعدما تواجها ضمن «الجولة السابعة» للدوري، والتي شهدت فوز البطائح بقيادة رادوي على النصر تحت إشراف جوران 2-0.

في المقابل، شهدت المواجهات الثلاث الماضية لـ«ديربي أبوظبي» في الموسم الحالي، حضوراً مختلفاً لأسماء المدربين، بداية بـ«الثنائي» السابق، الهولندي فرانك دي بور «الجزيرة»، والجنوب أفريقي بيتسو موسيماني «الوحدة» في مباراتي الدور الأول للدوري، ومواجهة الذهاب في كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، في الوقت الذي قاد فيه الهولندي آرنو بواتينج «العنابي» في مباراة الإياب 4-2.



«الأول» مشكلة «السماوي»

فشل بني ياس في إنهاء الشوط الأول بالتقدم خلال آخر 17 مباراة، في «دوري المحترفين»، قبل مواجهة الليلة أمام مضيفه النصر، ويملك «السماوي» في رصيده 35 هدفاً في المواجهات أمام «العميد» مقابل 44 هدفاً استقبلتها شباكه في 25 مباراة جمعت الفريقين.



«50» في «الديربي»

يتساوى الوحدة والجزيرة في مجموع الأهداف المسجلة في مواجهات الفريقين في «دوري المحترفين»، برصيد 50 هدفاً لكل فريق قبل مباراة الليلة، وحافظ «فخر أبوظبي» على نجاعته الهجومية بالتسجيل في آخر 29 مباراة على التوالي في «دوري المحترفين»، منذ آخر صيام بالخسارة أمام الوحدة 0-1 موسم 2022- 2023.