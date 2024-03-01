«صراعات كلاسيكية» في بطولتي «آل مكتوم للتحدي»

دبي (الاتحاد)

يستضيف مضمار ميدان، اليوم، أمسية الإمارات «سوبر ساترداي» التي تتألف من عدة بطولات مصنفة، بمشاركة نخبة من الخيول المحلية والعالمية، تتنافس على جوائز قيمة بإجمالي 10.3 مليون درهم موزعة على 9 أشواط.

ويسعى «كلابتون» صاحب المركز الثالث، خلف «كبير خان»، في تحدي آل مكتوم الشهر الماضي، لاستعادة توازنه في بطولة آل مكتوم كلاسيك فئة 2 على مسافة 1900 متر - رملي، في الشوط السادس والرئيس، حيث يواجه تشكيلة تضم 12 منافساً، من بينها «نيفرشو ويكنس».

وسيكون ممثلا إسطبلات جبل علي «مربان»، و«ينافس»، من أقوى الخصوم، في سباق رأس الخور فئة 3 الممتد لمسافة 1400 متر، على الأرضية العشبية، في الشوط السابع، ويواجهان حامل اللقب «نوبل ديناستي»، وهناك «نبراس باشن»، و«تشينجنج كلرز».

ويحاول فريق جودلفين فرض سيطرته على سباق دبي سيتي أوف جولد فئة 2.2410 أمتار- عشبي، بثلاثي للدفاع عن لقبه، حيث ينطلق كل من «كاسل واي» و«بولد آكت» و«وارن بوينت» بطل دبي ملينيوم ستيكس فئة 3 في مطلع الشهر الحالي، وهناك «سيمكا ميل» الفائز في الدوحة، إلى جانب «سوليد ستون»، و«سيسفهان» القادم من فرنسا.

ويعود «جوغورثا دو مونلاو» للدفاع عن لقب الجولة الثالثة من تحدي آل مكتوم فئة 1 للخيول العربية الأصيلة، في أول أشواط الأمسية على مسافة 2000 متر - رملي، بجائزة قدرها 600 ألف درهم، ومشاركة 14 خيلاً، ويسعى الوصيف «كيرليس ديل روك» لقلب الطاولة عليه، لكن «آر بي ريتش لايك مي» لن يكون صيداً سهلاً.

وتعد المهرة «سندريلاز دريم» لجودلفين أبرز المرشحات بين مهرات الثلاث سنوات في سباق جميرا 1000 جينيز «ليستد» لمسافة الميل - عشبي، ولديها 3 انتصارات من 3 مشاركات، آخرها سباق جميرا فيليز كلاسيك، وتنافسها «جيولوجيست» التي حلت بالمركز الرابع خلفها، بينما تنافس بقوة أيضاً «لايتننج بارادايس» صاحبة المركز الثالث في الأوكس الإماراتي.

وسيكون «سوينج فوت» أقوي المرشحين في سباق برج نهار فئة 3، في الشوط الثالث لمسافة الميل - رملي، بعد انتزاعه لقب جبل علي مايل في فبراير الماضي، لكنه يواجه خيولاً قوية مثل «هايبوثيتكال» الفائز في فايربريك ستيكس، ووصيفه «سذرن آرتيست»، وهناك «لورل ريفر» و«ساوند موني» الفائز في مهب الشمال.

وتواجه «ستار أوف ميستري» التحدي في سباق ند الشبا تيرف سبربينت فئة 3 الممتد لمسافة 1000 متر- عشبي، حيث يتجدد اللقاء، بينها «بونتوس» الذي حل وصيفاً خلفها في بلو بوينت سبرينت فئة 2 الشهر الماضي، وهناك «تجلى» ورفيقه في الإسطبل «بالحيل» الذي لم يتأخر عن المركزين الأول والثاني، في آخر 4 مشاركات، كما ينافس «توبر بيل» الفائز في أمسية ميدان الأخيرة.

ويجتذب سباق مهب الشمال فئة 3 لمسافة 1200 متر - رملي، نخبة من الخيول أبرزها القادم الجديد «جو كروم جو» الفائز بالفئتين الثانية والثالثة في أميركا والأرجنتين، ويسعى «فريدم فايتر»، ورفيقه في الإسطبل «ليدنج سبريت»، لخطف اللقب، بينما ينطلق «ما يطال» الذي لم يخسر سباقاً من قبل، وقد يبتسم الحظ لـ«راوي» الفائز في مضمار جبل علي.

ويتصدر ممثل جودلفين «ليجند أوف تايم» ترشيحات سباق جميرا كلاسيك «ليستد» على مسافة 1800 متر - عشبي في الشوط التاسع والأخير، وهو فائز في سباقين محليين منذ بداية العام، وتغلب على «أذان» في جميرا جينيز «شروط»، ومن أبرز المشاركين «كوارتييه»، و«توهوكو».