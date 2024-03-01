منتخب شباب الجولف يحافظ على «الصدارة الخليجية»

الدوحة (وام)

حافظ منتخب الشباب للجولف على صدارته لقمة منافسات فئته في بطولة الخليج الـ 26 للرجال، والـ 15 للشباب للجولف، المقامة حالياً في قطر لليوم الثاني على التوالي في الفرق والفردي.

ورفع منتخبنا للشباب، المكون من اللاعبين ريان أحمد ومحمد سكيك وراشد الجسمي، رصيده في فئة الفرق، إلى مجموع 303 ضربات، في المركز الأول، وحل ثانياً المنتخب العُماني بمجموع 341 ضربة، والمركز الثالث للمنتخب البحريني بمجموع 367 ضربة.

وفي منافسات الفردي، حافظ ريان أحمد، لاعب منتخب الإمارات، على صدارته لليوم الثاني على التوالي برصيد 151 ضربة، وجاء زميله محمد سكيك في المركز الثاني بمجموع 152 ضربة، والعُماني أيمن البوسعيدي ثالثاً بمجموع 160 ضربة، ولاعبنا الشاب راشد الجسمي رابعاً بمجموع 172. وعلى صعيد منافسات الرجال، تصدر المنتخب السعودي الترتيب برصيد 468 ضربة، وجاء المنتخب القطري ثانياً بـ 472 ضربة، ثم المنتخب البحريني ثالثاً بـ 473 ضربة، ثم منتخب الإمارات رابعاً بـ 480 ضربة.