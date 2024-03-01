منتخب الجودو يخوض مباراتين في «طشقند جراند سلام» اليوم

أبوظبي (الاتحاد)

تتواصل اليوم، منافسات بطولة «طشقند جراند سلام الكبرى» للجودو، التي ينظمها اتحاد أوزبكستان، بإشراف الاتحاد الدولي، وتختتم يوم غدٍ الأحد، بمشاركة 495 لاعباً ولاعبة من 68 دولة، من بينها 6 دول عربية، هي: الإمارات، والسعودية، والكويت، ومصر، والمغرب، ولبنان، وتبلغ جوائزها النقدية 154 ألف يورو، بجانب رصيد النقاط في مشوار التأهل لأولمبياد باريس 2024.

وتشهد جولة اليوم، مشاركة منتخبنا في منافسات وزن الخفيف المتوسط بلاعبين، هما كريم عبداللطيف المشارك في منافسات وزن تحت 73 كجم، الذي يضم 59 لاعباً من أبرز المصنفين، وكذلك طلال شفيلي في منافسات وزن تحت 81 كجم، الذي يشهد مشاركة 63 لاعباً كأكبر الأوزان مشاركة.

وكانت جولة أمس، الافتتاحية لوزن تحت 66 كجم لفئة الرجال، قد شهدت خسارة لاعبنا نارمند بيان من بطل كازاخستان راخميتكالي جاناريس بالهدف الذهبي، بعد مباراة استمرت لأكثر من 15 دقيقة بعد تمديد وقت المباراة كأطول مباريات الجودو في موسم 2024، وأظهر خلالها لاعبنا فنيات عالية.

وشهد وزن تحت 57 كجم للسيدات، فوز لاعبتنا باتسو ألتان في مباراتها الأولى على الأوزبكية أرماجانبيتوفا نيلوفار، إلا أنها خسرت من بطلة اليابان هاروكا فنكابو في دور الـ16 لتضيف عدداً من النقاط إلى رصيدها في مشوار التأهل للأولمبياد.

ونجحت لاعبتنا بشيرات خرودي في تخطي لاعبة فريق الرياضيين المحايدين المخضرمة أنيلوفيتش كسينيا، ضمن منافسات وزن تحت 52 كجم، كما تفوقت على لاعبة كازاخستان الشابة أروزهان يريزيبوفا في الدور الثاني بجدارة، لتتصدر مجموعتها وتقترب من مرحلة المجموعات، عندما تلتقي بطلة فرنسا القوية أسترايد جينتو، وقد نجحت في حسم المواجهة بالهدف الذهبي، لتبلغ مرحلة الميداليات.