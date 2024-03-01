العطية يعود إلى صدارة «رالي أبوظبي الصحراوي»

أبوظبي (الاتحاد)

اختتمت منافسات المرحلة الرابعة «مرحلة الفطيم للسيارات تويوتا» من رالي أبوظبي الصحراوي، الذي يقام بنسخته الـ«33» تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، وبتنظيم مجلس أبوظبي الرياضي، ومنظمة الإمارات للسيارات والدراجات النارية.

وكانت المرحلة الرابعة وقبل الأخيرة قد انطلقت من مدينة زايد لمسافة 231 كلم، وصولاً إلى محضر حميم، وسط طموحات متباينة بين المشاركين في كافة الفئات.

وفي فئة السيارات «ألتيميت»، تمكّن القطري ناصر العطية من تعويض تأخره، بفوز بالمرحلة الرابعة وبفارق 8 دقائق و21 ثانية عن السعودي يزيد الراجحي، ليعود العطية مجدداً إلى صدارة الترتيب العام بفارق 9 دقائق و21 ثانية عن الأميركي كوينتيرو، و12 دقيقة و7 ثوانٍ عن الراجحي، ليحتدم الصراع بين الثلاثي نحو كسب لقب النسخة الـ 33 من الرالي العريق.

وشهدت المنافسة في فئة السيارات «شالنجر» صراعاً كبيراً في المرحلة، ليتفوق في النهاية جونز أوستن، بعد أن قطع المسافة بزمن وقدره 03:27:19 ساعة، بفارق دقيقتين وثانيتين عن باتشسوسكا روكاس، و3 دقائق و49 ثانية عن المتسابقة جوتييريز، ليبقى جونز في صدارة الترتيب العام بزمن 14:30:43 ساعة.

وفي فئة السيارات «أس أس في» قدّم منصور الهلي وياسر السعيدان عرضاً مميزاً ومثيراً خلال منافسات المرحلة الرابعة، عندما بدأت المرحلة بفارق 18 ثانية لمصلحة السعيدان، ليفوز في النهاية الهلي ويعود لصدارة الترتيب العام بفارق 12 ثانية، لتحدد الجولة الختامية يوم غد الفائز في هذه الفئة.

وعلى صعيد سباق الدراجات النارية «رالي جي بي»، فاز آرون ميري بالمرحلة الرابعة، بعد أن قطع المسافة بزمن وقدره 03:21:41 ساعة، مبتعداً عن زميله في الفريق روس برانش بسبع دقائق و31 ثانية، وبهذه النتيجة بقي ميري بالصدارة بزمن 13:55:15 ساعة، وبفارق يصل إلى 47 دقيقة و55 ثانية عن برانش.

وفي فئة الدراجات النارية «كواد» قطع عبدالعزيز أهلي شوطاً كبيراً نحو منصة التتويج في فئته، بعد أن فاز بالمرحلة الرابعة، وأكمل تصدره للترتيب العام بزمن وقدره 17:08:59 ساعة، وبفارق يصل حوالي 8 ساعات عن أقرب منافسيه.

وفي فئة الدراجات النارية «رالي 2» تصدر دابرويسكي الترتيب العام بزمن 14:05:29 ساعة، يليه جيان لوب ليبان بزمن 14:17:20 ساعة، ثم جان برابك 15:34:56 ساعة.

وقال جاك برنت، مدير عام تويوتا ولكزس في الفطيم للسيارات: «لقد أثبتت النسخة 33 من رالي أبوظبي الصحراوي أنها سباق استثنائي، حيث قدّمت المنافسات عروضاً ومهارات مذهلة من المشاركين، وعلى الرغم من أن الرالي لم ينته بعد، لكن من الملهم للجميع رؤية مشاركات سيارات تويوتا التي تسيطر في منافسات فئة ألتيميت».

وأعرب برنت عن امتنانه للعمل الرائع والتنظيم الهائل في رالي أبوظبي الصحراوي، كما عبّر عن سعادته بأن تكون تويوتا هي المزود الرسمي للسيارات لرالي أبوظبي الصحراوي، ما يعكس مدى أهمية هذه العلامة وقوتها في عالم السيارات.

من جانبه قال خالد بن سليم، رئيس منظمة الإمارات للسيارات والدراجات النارية: «مع اقترابنا من المرحلة النهائية، فمن دواعي سرورنا أن نرى رالي أبوظبي الصحراوي قد تطور ليصبح حدثاً يجذب السائقين والدراجين من ذوي الخبرة والمواهب الصاعدة على حد سواء».

وأضاف: «نحن في منظمة الإمارات للسيارات نَعِد بضمان مستقبل باهر لهذه الرياضة المذهلة من خلال دعم وتشجيع المواهب الصاعدة، خاصة وأننا بدأنا الآن نشهد نمواً في المواهب الإماراتية على الطرق الوعرة وهو أمر نرغب جميعاً في رؤيته يتحقق خلال المستقبل القريب».

وتقام اليوم، المرحلة الخامسة والختامية من رالي أبوظبي الصحراوي «مرحلة طيران أبوظبي» لمسافة 206 كلم، انطلاقاً من محضر حميم إلى الفاضية، حيث يصل المتسابقون بعد ذلك إلى «نيشن تاورز» على كورنيش أبوظبي الساعة السابعة مساءً لاعتلاء المنصة، وبعد ذلك يتجهون إلى مركز أبوظبي للطاقة لإقامة حفل التتويج.

ويقام رالي أبوظبي الصحراوي بتنظيم مجلس أبوظبي الرياضي، ومنظمة الإمارات للسيارات والدراجات النارية، بالتعاون مع شريك الطاقة لهذا العام شركة أدنوك للتوزيع؛ شريك السيارات شركة الفطيم تويوتا؛ شركة أبوظبي للطيران؛ مركز البحث والإنقاذ؛ مياه العين؛ دعم حكومي من وزارة الدفاع والقوات المسلحة الإماراتية، شرطة أبوظبي، الدفاع المدني، شركة أبوظبي للتوزيع، بلدية منطقة الظفرة، والشريك الإعلامي قناة أبوظبي الرياضية.



الترتيب العام «سيارات»

فئة «ألتيميت»

ناصر العطية - بولانجر / فريق برودرايف / 13:57:32 ساعة

كوينتيرو - زينس / تويوتا جازو ريسينج / 14:06:53 ساعة

يزيد الراجحي - جوتزشلاك / أوفر درايف ريسينج / 14:09:39 ساعة



فئة «شالنجر»

جونز أوستن - مينا أوريول / كان أيه أم فاكتوري تيم / 14:30:43 ساعة

باتشسوسكا روكاس - فيدال أوريول / كان أيه أم فاكتوري تيم / 14:37:20 ساعة

جارسيس اتشيفيرا - خوان بابلو / ساوث ريسينج كان أيه أم / 15:10:53 ساعة



فئة «أس أس في»

منصور الهلي - خالد الكندي / أر أكس سبورت / 15:03:12 ساعة

ياسر السعيدان - ميشيل ميتجي / ريس وورلد تيم / 15:04:34 ساعة

سبيستيان جوياسامين - فيرناندو أكوستا / أف أن سبيد تيم 15:32:11 ساعة