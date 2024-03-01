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الرياضة

الجهوري ينتزع لقب «العمالقة للقدرة» في بوذيب

الجهوري ينتزع لقب «العمالقة للقدرة» في بوذيب
2 مارس 2024 01:10

أبوظبي (الاتحاد)

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انتزع الفارس خليفة علي الجهوري على صهوة «أل أس إي سكمو» لإسطبلات الوثبة، لقب سباق الاتحاد لمسافة 101.9 كلم، الذي أقيم بقرية بوذيب العالمية للقدرة بالختم، في ختام سلسلة سباقات الاتحاد للقدرة، والتي اشتملت على سباق للإسطبلات الخاصة وآخر للسيدات.
وشارك في سباق الاتحاد للعمالقة، الذي نظمه اتحاد الفروسية والسباق، 76 فارساً وفارسة من مختلف إسطبلات وأندية الفروسية بالدولة، وهو من السباقات التي يكون فيها الحد الأدنى لوزن الفارس 70 كلجم. ونجح البطل في تحقيق اللقب، قاطعاً المسافة الكلية بزمن 3:55:31 ساعة، وبمعدل سرعة بلغ 25.95 كلم/ ساعة.
وجاء في المركز الثاني الفارس الهندي جانبات سينغ على صهوة «فن لا ماجوري» لإسطبلات المغاوير، بزمن 3:55:32 ساعة، فيما حلَّ في المركز الثالث، الفارس أحمد مبارك النيادي على صهوة «أس أم سيرينا مهاليها» لإسطبلات «أيه أم أن» بزمن 3:56:34 ساعة.
ونجح بطل السباق خليفة الجهوري، الذي ظل بعيداً عن المشاركات في الفترة الأخيرة، في تحقيق اللقب، بعد أن قدم مستويات عالية، واتبع «التكتيك» المحكم، حيث ظل قريباً من خيول الصدارة في المراحل الثلاث الأولى.
وحلَّ في المركز الرابع في المرحلة الأولى، ثم المركز الخامس في الثانية، قبل أن يتقدم للمركز الثالث في الثالثة، لتأتي المرحلة الأخيرة، والتي شهدت تنافساً قوياً، تمكن البطل من حسم الصراع فيها لمصلحته.
عقب ختام السباق، قام أحمد السويدي، المدير التنفيذي لاتحاد الفروسية والسباق، ومحمد الجنيبي، مدير الفعاليات بالقرية، وسلطان الحوسني، رئيس قسم التسويق باتحاد الفروسية، بتتويج الفائزين.

قرية بوذيب العالمية للقدرة
إسطبلات الوثبة
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