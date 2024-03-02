ميلان يصطاد لاتسيو في «مباراة متوترة»



تورينو (أ ف ب)



اقتنص ميلان فوزاً مهماً من مضيفه لاتسيو «المنقوص» 1-0، وعاد إلى «سكة الانتصارات» في افتتاح المرحلة السابعة والعشرين من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

ويدين «الروسونيري» بفوزه إلى «البديل» السويسري نواه أوكافور الذي سجل الهدف الوحيد في الدقيقة 88.

وتأتي الخسارة القاسية الثانية توالياً للاتسيو، قبل مباراته المهمة مع مضيفه بايرن ميونيخ الألماني «الثلاثاء» في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا «1-0 ذهاباً».

في المقابل، انتعش ميلان بعد عودته إلى «سكة الانتصارات» عقب تعادلٍ وخسارتين في جميع المسابقات، وذلك قبل مواجهة سلافيا براغ التشيكي «الخميس» في ذهاب ثمن نهائي الدوري الأوروبي «يوروبا ليج».

وعزّز ميلان موقعه في المركز الثالث بـ56 نقطة، في حين بات لاتسيو مهدداً بخسارة المركز الثامن «40 نقطة»، في حال فوز نابولي حامل اللقب، أو تعادله مع يوفنتوس الثاني «الأحد» في قمّة مباريات المرحلة.

ولم يرتقِ الشوط الأوّل إلى مستوى الفريقين، وجاءت أخطر فرص لاتسيو عبر الأوروجوياني ماتياس فيسينو بتسديدة لم تُشكّل خطراً على مرمى الفرنسي مايك مينيان،

وكاد الأميركي كريستيان بوليسيك أن يخطف الهدف الأوّل، قبل العودة إلى غرف الملابس بتسديدة قوية تصدّى لها الحارس إيفان بروفيديل.

وحاول هداف ميلان هذا الموسم الفرنسي المخضرم أوليفييه جيرو افتتاح التسجيل بتسديدة قوية من داخل المنطقة مرت فوق المرمى، وأكمل لاتسيو اللقاء بعشرة لاعبين، بعد طرد لوكا بيليجريني عقب نيله إنذاراً ثانياً «57».

واضطر المدرب ماوريسيو ساري إلى إجراء تبديلين، بإشراك الألباني السيد هيساي وهدّافه تشيرو إيموبيلي بدلاً من الإسباني لويس ألبرتو والأرجنتيني تاتي كاستيانوس، وفي المقابل زجّ ستيفانو بيولي بدافيدي كالابريا والهولندي تيجاني رايندرز.

وأحكم ميلان سيطرته على المباراة فيما اعتمد أصحاب الأرض على الهجمات المرتدة.

وحاول جيرو أن يُسجّل الأوّل مجدداً، لكن تصويبته جاءت سهلة بين يدي بروفيديل،

ولعب رايندرز عرضية قريبة من المرمى، لم يتمكّن أوكافور من اللحاق بها، وسجل إيموبيلي هدفا الغي بداعي التسلل.

وتكررت الحالة، حين سجّل البرتغالي رافايل لياو لميلان، لكن حكم الفيديو المساعد «الفار» ألغى الهدف للتسلل أيضاً، وأشرك بيولي مدافعه الإنكليزي العائد من الإصابة فيكايو توموري الغائب عن المباريات منذ مباراته الأخيرة أمام ساليرنيتانا في 22 ديسمبر.

وفعلها أوكافور أخيراً حين استلم تمريرة من لياو على الجهة اليسرى وسدد باتجاه المرمى، تصدى لها الحارس وتهيأت أمام جيرو الذي سددها بدوره، وأبعدها المدافع الإسباني ماريو جيلا، وعادت مجدداً إلى أوكافور الذي سددها مرة ثانية، من دون أن يتمكن بروفيديل من التصدّي لها «88».

وتوتّرت الأجواء بعد طرد الحكم كلاً من المونتينيجري آدم ماروسيتش، والفرنسي ماتيو جندوزي، بعد اعتراض الأوّل على احتساب خطأ ضدّه، ودفع الثاني لبوليسيك بقوة خلال إمساك الأخير بقميص الفرنسي لمنعه من هجمة مرتدة.