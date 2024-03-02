الأحد 3 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

سان جيرمان.. «الفخ الثاني»!

سان جيرمان.. «الفخ الثاني»!
2 مارس 2024 08:18

باريس (أ ف ب)

أخبار ذات صلة
«جبل الجليد» بين مبابي وإنريكي!
إنريكي يدافع عن «القرار الصادم» تجاه مبابي!


سقط باريس سان جيرمان «المتصدر» و«حامل اللقب» في فخ التعادل الثاني توالياً، وجاء أمام مضيفه موناكو 0-0، على ملعب «لويس الثاني» في الإمارة، في افتتاح المرحلة الرابعة والعشرين، من بطولة فرنسا لكرة القدم، في مباراة خاض فيها مهاجمه وهدافه الدولي كيليان مبابي شوطاً واحداً فقط.
ودفع المدرب الإسباني لسان جيرمان لويس إنريكي بالنجم مبابي أساسياً ضد فريقه السابق الذي تركه عام 2017 للانتقال إلى نادي العاصمة، وحمل شارة القائد في غياب الدولي البرازيلي ماركينيوس المصاب، وذلك بعدما أخرجه في الدقيقة 65 من المباراة ضد رين في المرحلة الماضية، عندما كان فريقه منهزماً 0-1.
ولعب مبابي الذي سيترك نادي العاصمة في نهاية الموسم، إلى جانب بديله في المباراة السابقة الدولي البرتغالي جونسالو راموش مسجل هدف التعادل في مرمى رين 1-1، والإسباني ماركو أسينسيو، فيما جلس الدوليان عثمان ديمبيلي وبرادلي باركولا على دكة البدلاء.
وأخرج إنريكي نجمه مبابي بين الشوطين ودفع بالدولي راندال كولو مواني مكانه، فيما حمل «صديقه» الدولي المغربي أشرف حكيمي شارة القائد.
وسقط مبابي لبضع دقائق على أرضية الملعب في الدقيقة 27، إثر صراع على الكرة مع المدافع التشيلي جييرمو ماريبان، حيث مسك بساقه اليمنى، ولدى خروجه من غرف الملابس قبل الشوط الثاني توجّه إلى المدرجات، وجلس إلى جانب والدته.
وكان سان جيرمان أفلت من الخسارة على أرضه أمام رين، عندما انتظر الوقت بدل الضائع لإدراك التعادل من ركلة جزاء لراموش.
ولم تكن الحال أفضل، حيث عانى فريق العاصمة أمام مضيفه، ولولا تألق حارس مرماه العملاق الدولي الإيطالي جانلويجي دوناروما الذي أنقذه من أهداف عدة، خصوصاً في الشوط الأول، لخرج منهزما أقله بهدف واحد.
وجاء التعادل الثاني توالياً لفريق العاصمة، قبل أربعة أيام على زيارته مدينة سان سيباستيان الإسبانية لمواجهة ريال سوسيداد في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.
وعزّز سان جيرمان موقعه في الصدارة برصيد 55 نقطة بفارق 12 نقطة أمام مطارده المباشر بريست الذي يستضيف لوهافر «الأحد» في ختام المرحلة، فيما عزّز موناكو موقعه في المركز الثالث برصيد 42 نقطة.

 

الدوري الفرنسي
باريس سان جيرمان
موناكو
كيليان مبابي
دوري أبطال أوروبا
ريال سوسيداد
آخر الأخبار
محمد بن راشد يصدر مرسوماً بإعارة وتعيين مدير عام دائرة جمارك دبي
علوم الدار
محمد بن راشد يصدر مرسوماً بإعارة وتعيين مدير عام دائرة جمارك دبي
2 مارس 2024
ولي عهد أبوظبي يلتقي ولي عهد البحرين
علوم الدار
ولي عهد أبوظبي يلتقي ولي عهد البحرين
2 مارس 2024
أطفال فلسطينيون يقفون على أطلال مأوى مؤقت دمره القصف الإسرائيلي في دير البلح وسط غزة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
استئناف محادثات وقف إطلاق النار بغزة اليوم في القاهرة
اليوم 01:35
السفينة «روبيمار» قبالة السواحل اليمنية (من المصدر)
الأخبار العالمية
اليمن.. غرق سفينة استهدفها الحوثيون في البحر الأحمر
اليوم 01:34
أرشيفية
الأخبار العالمية
باريس: السلطات الإسرائيلية مسؤولة عن منع وصول المساعدات
اليوم 01:34
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©