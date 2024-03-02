سان جيرمان.. «الفخ الثاني»!

باريس (أ ف ب)



سقط باريس سان جيرمان «المتصدر» و«حامل اللقب» في فخ التعادل الثاني توالياً، وجاء أمام مضيفه موناكو 0-0، على ملعب «لويس الثاني» في الإمارة، في افتتاح المرحلة الرابعة والعشرين، من بطولة فرنسا لكرة القدم، في مباراة خاض فيها مهاجمه وهدافه الدولي كيليان مبابي شوطاً واحداً فقط.

ودفع المدرب الإسباني لسان جيرمان لويس إنريكي بالنجم مبابي أساسياً ضد فريقه السابق الذي تركه عام 2017 للانتقال إلى نادي العاصمة، وحمل شارة القائد في غياب الدولي البرازيلي ماركينيوس المصاب، وذلك بعدما أخرجه في الدقيقة 65 من المباراة ضد رين في المرحلة الماضية، عندما كان فريقه منهزماً 0-1.

ولعب مبابي الذي سيترك نادي العاصمة في نهاية الموسم، إلى جانب بديله في المباراة السابقة الدولي البرتغالي جونسالو راموش مسجل هدف التعادل في مرمى رين 1-1، والإسباني ماركو أسينسيو، فيما جلس الدوليان عثمان ديمبيلي وبرادلي باركولا على دكة البدلاء.

وأخرج إنريكي نجمه مبابي بين الشوطين ودفع بالدولي راندال كولو مواني مكانه، فيما حمل «صديقه» الدولي المغربي أشرف حكيمي شارة القائد.

وسقط مبابي لبضع دقائق على أرضية الملعب في الدقيقة 27، إثر صراع على الكرة مع المدافع التشيلي جييرمو ماريبان، حيث مسك بساقه اليمنى، ولدى خروجه من غرف الملابس قبل الشوط الثاني توجّه إلى المدرجات، وجلس إلى جانب والدته.

وكان سان جيرمان أفلت من الخسارة على أرضه أمام رين، عندما انتظر الوقت بدل الضائع لإدراك التعادل من ركلة جزاء لراموش.

ولم تكن الحال أفضل، حيث عانى فريق العاصمة أمام مضيفه، ولولا تألق حارس مرماه العملاق الدولي الإيطالي جانلويجي دوناروما الذي أنقذه من أهداف عدة، خصوصاً في الشوط الأول، لخرج منهزما أقله بهدف واحد.

وجاء التعادل الثاني توالياً لفريق العاصمة، قبل أربعة أيام على زيارته مدينة سان سيباستيان الإسبانية لمواجهة ريال سوسيداد في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

وعزّز سان جيرمان موقعه في الصدارة برصيد 55 نقطة بفارق 12 نقطة أمام مطارده المباشر بريست الذي يستضيف لوهافر «الأحد» في ختام المرحلة، فيما عزّز موناكو موقعه في المركز الثالث برصيد 42 نقطة.