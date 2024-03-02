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الرياضة

بايرن ميونيخ يرفع «راية الاستسلام»!

بايرن ميونيخ يرفع «راية الاستسلام»!
2 مارس 2024 08:26

برلين (أ ف ب)

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واصل بايرن ميونيخ، «حامل اللقب» في الأعوام الـ11 الأخيرة، ترنحه بسقوطه في فخ تعادل مخيّب أمام مضيفه فرايبورج 2-2 على ملعب «أوروبا بارك شتاديون»، في افتتاح المرحلة الرابعة والعشرين من بطولة ألمانيا لكرة القدم.
وكان فرايبورج البادئ بالتسجيل، عبر مدافعه كريستيان جونتر في الدقيقة 12، وردّ بايرن ميونيخ بهدفين للفرنسي ماثيس تيل «35»، وجمال موسيالا (75)، قبل أن يدرك لوكاس هولر التعادل «87».
وعانى بايرن ميونيخ للمباراة الثانية توالياً لتحقيق الفوز، بعدما حسم قمته مع ضيفه لايبزج 2-1 في المرحلة الماضية، وسقط في فخ التعادل الثالث هذا الموسم والأول في مبارياته الأربع الأخيرة التي حقق فيها فوزاً واحداً.
وعزّز بايرن ميونيخ موقعه في المركز الثاني برصيد 54 نقطة، لكن حظوظه في الدفاع عن اللقب تضاءلت أكثر، حيث بات بإمكان باير ليفركوزن الساعي للقب الأول في تاريخه، الابتعاد 10 نقاط في الصدارة، عندما يحل ضيفاً على كولن السادس عشر «الأحد» في ختام المرحلة.
وجاءت انتكاسة الفريق البافاري، قبل أربعة أيام على استضافة لاتسيو الإيطالي «الثلاثاء» في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا «0-1 ذهاباً في روما».
وعبّر مدرب بايرن توماس توخيل الذي سيرحل بنهاية الموسم، عن خيبته عقب التعادل، وقال لشبكة «دازون» للبث التدفقي «الفارق في السلوك البدني والقتالية بين نصف الساعة الأولى، والساعة التي تلتها كان مذهلاً جداً، بحيث لا يمكن توقّع الخروج بانتصار».
في المقابل، انتزع فرايبورج التعادل الثاني في مبارياته الست الأخيرة التي لم يذق فيها طعم الفوز، ورفع رصيده إلى 30 نقطة في المركز التاسع.
وبات فرايبورغ الذي تنتظره قمة ساخنة أمام ضيفه وستهام يونايتد الإنجليزي الخميس المقبل في ذهاب ثمن نهائي الدوري الأوروبي «يوروبا ليج»، مهدداً بالتراجع إلى المركز العاشر في حال فوز فوز هايندنهايم «28 نقطة» على ضيفه أينتراخت فرانكفورت «السبت».
وخاض بايرن ميونيخ المباراة، في غياب العديد من الركائز الأساسية بسبب الإصابة خصوصاً في الهجوم أبرزها لوروا سانيه وسيرج جنابري والفرنسي كينجسلي كومان.

الدوري الألماني
بايرن ميونيخ
فرايبورج
باير ليفركوزن
توماس توخيل
دوري أبطال أوروبا
لاتسيو
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