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الرياضة

البايرن وداير.. «تفعيل العقد»

البايرن وداير.. «تفعيل العقد»
2 مارس 2024 08:31

برلين (أ ف ب) 

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يستمر المدافع الإنجليزي الدولي إريك داير في بايرن ميونيخ الألماني، حتى يونيو 2025، بعد تفعيل العقد المبرم بين الطرفين، بحسب ما أكّد ماكس إيبرل المدير الرياضي الجديد للنادي البافاري.
وتضمن العقد بنداً ينص على أنه في حال خاض داير عدداً معيّناً من المباريات، يُفعّل العقد تلقائياً لمدة 12 شهراً إضافياً، وقال إيبرل لشبكة «دازن» للبث التدفقي إن داير ساعدنا من دون أي شك.
وكان داير «30 عاماً» انضم إلى توتنهام عام 2014، قادماً من سبورتينج البرتغالي، وخاض في صفوفه 274 مباراة في الدوري الانجليزي الممتاز، قبل انتقاله إلى النادي البافاري في يناير معاراً حتى نهاية الموسم الحالي.
يذكر أن داير خاض 49 مباراة دولية، وكانت الأولى في نوفمبر عام 2015.

 

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بايرن ميونيخ
توتنهام
الدوري الإنجليزي
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