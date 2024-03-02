ميسي يقود «التانجو» في «رحلة أميركا»

بوينوس آيرس (أ ف ب)



كشف مدرب المنتخب الأرجنتيني لكرة القدم ليونيل سكالوني، تشكيلة بطل العالم لمباراتيه الدوليتين الوديتين أمام السلفادور وكوستاريكا في مارس المقبل في الولايات المتحدة.

وتقدّم التشكيلة التي ضمت 26 لاعباً نجم إنتر ميامي الأميركي «القائد المخضرم» ليونيل ميسي «36 عاماً» المتوّج بالكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم ثماني مرات في مسيرته الاحترافية آخرها العام الماضي.

وشهدت تشكيلة سكالوني بعض المفاجآت أبرزها استدعاء الظهير الشاب فالنتين باركو، خريج مدرسة بوكا جونيورز الذي انضم مؤخراً إلى برايتون الإنجليزي.

وتألق باركو بشكل كبير مع منتخب بلاده تحت 23 عاماً الذي تأهل إلى دورة الألعاب الأولمبية في باريس.

كما استدعى سكالوني مدافع بورنموث الإنجليزي ماركوس سينيسي بدلاً من مدافع مانشستر يونايتد أليساندرو مارتينيز المصاب.

ويعود صانع ألعاب روما الإيطالي باولو ديبالا إلى التشكيلة، بعد غيابه عن المباريات الأخيرة للألبيسيليستي بسبب الإصابة.

وتلعب الأرجنتين مع السلفادور في 22 مارس في فيلادلفيا، وبعدها بأربعة أيام ضد كوستاريكا في لوس أنجلوس.

وتدخل المباراتان في إطار الاستعداد لتصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026 في كندا والولايات المتحدة والمكسيك.