جيسوس «مدمر الأرقام» مع الهلال!

الرياض (د ب أ)



واصل البرتغالي جورجي جيسوس، المدير الفني للهلال تحطيم الأرقام القياسية في الدوري السعودي لكرة القدم،بعد الفوز الكبير على الاتحاد 1-3 في قمة «الجولة 22» من المسابقة. وأصبح جيسوس أسرع مدرب في تاريخ دوري المحترفين يحصد 100 نقطة أو أكثر، وذلك خلال 40 مباراة فقط، كما وصل جيسوس إلى الفوز رقم 15 على التوالي في دوري المحترفين، معززاً الرقم القياسي للهلال بين أندية دوري المحترفين.

ويتصدر الهلال ترتيب الدوري السعودي برصيد 62 نقطة، بفارق تسع نقاط عن النصر صاحب المركز الثاني، فيما تجمد رصيد الاتحاد عند 37 نقطة في المركز الخامس.

وقال جيسوس إن فريقه حقق انتصاراً رائعاً أمام منافس قوي، مؤكداً أن الاتحاد كان الطرف الأفضل في النصف ساعة الأولى، قبل أن يتمكن لاعبو الهلال من استعادة السيطرة على المباراة.

وعن المواجهة القادمة أمام الاتحاد في ذهاب دور الثمانية بدوري أبطال آسيا، قال جيسوس إنه يعمل للتحضير لكل مباراة على حدة، لافتاً إلى أنه من الآن يعمل للاستعداد للقاء الذهاب الآسيوي.

ولفت جيسوس إلى أن الاتحاد، فاجأه باللعب بـ5 لاعبين في الخلف، مشيراً إلى أنه يحب مواجهة الفرق التي تلعب بهذا العدد من اللاعبين في الخلف، مضيفاً أن فريقه كان بإمكانه تسجيل عدد أكبر من الأهداف.

وقال الأرجنتيني مارسيلو جاياردو المدير الفني للاتحاد، إن الفريق لا يزال في مرحلة بناء،

ولفت إلى أن فريقه لم يدعم صفوفه بلاعبين أجانب خلال فترة الانتقالات الشتوية، ، لكن في المقابل تمكن النادي من دعم الفريق بلاعبين محليين لديهم القابلية للتطور.

وأضاف أنه ليس الإمكان أفضل مما كان مجدداً التأكيد على أنه التحق بقطار بدأ مسيرته والفريق لا يزال بمرحلة بناء.

وأشار جاياردو إلى العديد من الأزمات التي تواجه الفريق من بينها الإصابات وضغط المباريات، لكنه شدد على ضرورة التأقلم مع هذه العوائق، مشيراً إلى أن فريقه واجه أفضل فريق في الدوري.