إنريكي يدافع عن «القرار الصادم» تجاه مبابي!



أنور إبراهيم (القاهرة)



يعتبر «القرار الصادم» الذي اتخذه الإسباني لويس إنريكي، المدير الفني لباريس سان جيرمان، بإخراج «النجم الشاب» كليان مبابي، بعد الشوط الأول، من مباراة موناكو في «الجولة 24» للدوري الفرنسي، مرحلة جديدة مهمة في «العلاقة المتوترة» بين الطرفين منذ بضعة أسابيع، وتحديداً بعد إعلان «فتى بوندي المدلل» قراره بالرحيل عن «حديقة الأمراء» بنهاية الموسم.

وبات واضحاً أن المدرب الإسباني يتعامل مع مبابي بصورة احترافية بحتة، بعد أن كان يشركه في جميع المباريات طالما كان سليماً.

واختلف الوضع في الأسابيع الأخيرة، حيث أجلسه على «دكة البدلاء» في مباراة ليل حتى لا يصاب قبل مباراة ريال سوسيداد في ذهاب دور الـ 16 لدوري الأبطال الأوروبي «2- صفر»، ثم أخرجه في الدقيقة 65 من مباراة الفريق أمام استاد رين في عطلة نهاية الأسبوع الماضي، وها هو يخرجه بعد الشوط الأول لمباراة موناكو التي انتهت بالتعادل السلبي.

وأبدت شبكة راديو وتلفزيون مونت كارلو سبورت دهشتها لقرارات إنريكي، وقالت إن هذا أمر نادر الحدوث بالنسبة لمبابي تحديداً، إذ لم يحدث أن تم استبداله خلال مباراتين متتاليتين منذ أكتوبر2022.

وخرج إنريكي على الصحفيين بتصريحات، تعكس رؤيته وفلسفته التدريبية، وقال: القرار رياضي 100%، فإن عاجلاً أو آجلاً، لابد أن نعتاد على عدم وجود مبابي معنا، وبصفتي مدرباً فإن هدفي دائماً مصلحة الفريق، وإيجاد الأفضل بالنسبة له، ويقيني أن ما أفعله هو الأفضل.

وعندما سُئل عن طريقته في التعامل مع مبابي، والتي يراها الكثيرون «غير منصفة»، قال: لن أدخل في هذه اللعبة، في إشارة إلى أنه لا يريد أن يتم «تحوير» كلامه، واكتفى بالقول: أنا مدرب محترف، وماقلته لزملائه اللاعبين، هو ما أظل أكرره، ليست هناك مشكلة، وكل ما في الأمر أنني أدير الموقف بأفضل طريقة ممكنة من وجهة نظري، وبالأسلوب الذي أعتقد أنه الأفضل، وأنا أتحمل نتيجة اختياراتي.

وأضاف: أمضيت وقتاً طويلاً في كرة القدم، للدرجة التي تجعلني أعرف ما هو المهم في الأندية التي أدربها، وأدرك أن مبابي سيرحل، وعلينا أن نعتاد على ذلك، ولهذا يجب أن أتخذ قرارات طول الوقت، وأن أفكر دائماً فيما هو الأفضل للفريق، وقراري رياضي بحت، وأنا مخلص فيما أقول، وتلك فلسفتي ولاشيء آخر، إنه قراري وأتحمل تبعاته.