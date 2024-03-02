«الرياضات البحرية» يستعرض «المشاركات الدولية»



دبي (الاتحاد)



اعتمد مجلس إدارة اتحاد الرياضات البحرية، برئاسة الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان، عدداً من القرارات، أبرزها تنظيم العمل في مؤسسات وفعاليات الرياضة البحرية في الفترة المقبلة، وتفعيل دور الاتحاد بشكل أكبر، ومناقشة المشاركات الدولية المرتقبة للمنتخبات في البطولات البحرية الدولية.

ووجه الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان الشكر إلى الأعضاء الحاضرين، مؤكداً أن دور الاتحاد سيكون بارزاً بدرجة أكبر في الفترة المقبلة، وله بصمة على ترتيب آلية العمل بين الأندية البحرية في الإمارات، وتفعيل دوره عبر خطة طموح تم وضعها منذ فترة، وبالتنسيق أيضاً مع كل الأندية في الدولة.

حضر الاجتماع خالد المدفع، نائب رئيس مجلس الإدارة، ومحمد عبد الله الشامسي، الأمين العام، وسالم الرميثي وأحمد الحوسني، وعارف الهرنكي، ومريم الحوسني، وهيثم آل علي، وجمال الجناحي، أعضاء مجلس الإدارة.