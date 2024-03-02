الأحد 3 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

«الرياضات البحرية» يستعرض «المشاركات الدولية»

«الرياضات البحرية» يستعرض «المشاركات الدولية»
2 مارس 2024 11:00

 
دبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
ملك البحرين: بقيادة محمد بن زايد الإمارات تواصل تحقيق الإنجازات
وسيلة لاختبار التقنيات الجديدة.. مهام محاكاة الفضاء بيئة مراقبة للباحثين


اعتمد مجلس إدارة اتحاد الرياضات البحرية، برئاسة الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان، عدداً من القرارات، أبرزها تنظيم العمل في مؤسسات وفعاليات الرياضة البحرية في الفترة المقبلة، وتفعيل دور الاتحاد بشكل أكبر، ومناقشة المشاركات الدولية المرتقبة للمنتخبات في البطولات البحرية الدولية.
ووجه الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان الشكر إلى الأعضاء الحاضرين، مؤكداً أن دور الاتحاد سيكون بارزاً بدرجة أكبر في الفترة المقبلة، وله بصمة على ترتيب آلية العمل بين الأندية البحرية في الإمارات، وتفعيل دوره عبر خطة طموح تم وضعها منذ فترة، وبالتنسيق أيضاً مع كل الأندية في الدولة.
حضر الاجتماع خالد المدفع، نائب رئيس مجلس الإدارة، ومحمد عبد الله الشامسي، الأمين العام، وسالم الرميثي وأحمد الحوسني، وعارف الهرنكي، ومريم الحوسني، وهيثم آل علي، وجمال الجناحي، أعضاء مجلس الإدارة.

الإمارات
أبوظبي
اتحاد الرياضات الجوية
آخر الأخبار
محمد بن راشد يصدر مرسوماً بإعارة وتعيين مدير عام دائرة جمارك دبي
علوم الدار
محمد بن راشد يصدر مرسوماً بإعارة وتعيين مدير عام دائرة جمارك دبي
2 مارس 2024
ولي عهد أبوظبي يلتقي ولي عهد البحرين
علوم الدار
ولي عهد أبوظبي يلتقي ولي عهد البحرين
2 مارس 2024
أطفال فلسطينيون يقفون على أطلال مأوى مؤقت دمره القصف الإسرائيلي في دير البلح وسط غزة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
استئناف محادثات وقف إطلاق النار بغزة اليوم في القاهرة
اليوم 01:35
السفينة «روبيمار» قبالة السواحل اليمنية (من المصدر)
الأخبار العالمية
اليمن.. غرق سفينة استهدفها الحوثيون في البحر الأحمر
اليوم 01:34
أرشيفية
الأخبار العالمية
باريس: السلطات الإسرائيلية مسؤولة عن منع وصول المساعدات
اليوم 01:34
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©