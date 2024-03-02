«عربي الجودو» يعتمد «روزنامة 2024»



أبوظبي (الاتحاد)



اعتمدت الجمعية العمومية للاتحاد العربي للجودو، في اجتماع القاهرة، برئاسة القطري خالد بن حمد العطية، أجندة موسم 2024، والمصادقة على المحضر السابق، والتقرير المالي لعام 2023.

حضر الاجتماع، محمد مرزوق رئيس الاتحاد المصري، نائب رئيس الاتحاد العربي، ومحمد جاسم، أمين السر المساعد، عضو الاتحاد العربي، ممثلاً لاتحاد لجودو.

وشمل برنامج النشاط المقترح، استضافة الجزائر البطولة العربية للأندية الأبطال، والمراحل العمرية للجودو 19 مارس الحالي، وتنظيم المغرب البطولة العربية للشباب والناشئين والرواد في يونيو المقبل، ويعقد على هامشها اجتماع مجلس إدارة الاتحاد العربي.

وتشهد «الروزنامة»، إقامة بطولة المنتخبات تحت 21 للرجال والسيدات والفئات العمرية بالقاهرة في سبتمبر، فيما تجري بطولة منتخبات الشباب والشابات والأشبال والبراعم في الأردن خلال نوفمبر، وتعقد على هامشها دورة للمدربين، بالتعاون مع الاتحاد الدول، وتحددت أعمار الفئات العمرية التي يُسمح لها بالمشاركة في البطولات المقترحة.