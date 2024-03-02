الأحد 3 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

«عربي الجودو» يعتمد «روزنامة 2024»

«عربي الجودو» يعتمد «روزنامة 2024»
2 مارس 2024 11:30

 
أبوظبي (الاتحاد)


اعتمدت الجمعية العمومية للاتحاد العربي للجودو، في اجتماع القاهرة، برئاسة القطري خالد بن حمد العطية، أجندة موسم 2024، والمصادقة على المحضر السابق، والتقرير المالي لعام 2023.
حضر الاجتماع، محمد مرزوق رئيس الاتحاد المصري، نائب رئيس الاتحاد العربي، ومحمد جاسم، أمين السر المساعد، عضو الاتحاد العربي، ممثلاً لاتحاد لجودو. 

أخبار ذات صلة
استئناف محادثات وقف إطلاق النار بغزة اليوم في القاهرة
ملك البحرين: بقيادة محمد بن زايد الإمارات تواصل تحقيق الإنجازات

وشمل برنامج النشاط المقترح، استضافة الجزائر البطولة العربية للأندية الأبطال، والمراحل العمرية للجودو 19 مارس الحالي، وتنظيم المغرب البطولة العربية للشباب والناشئين والرواد في يونيو المقبل، ويعقد على هامشها اجتماع مجلس إدارة الاتحاد العربي.
وتشهد «الروزنامة»، إقامة بطولة المنتخبات تحت 21 للرجال والسيدات والفئات العمرية بالقاهرة في سبتمبر، فيما تجري بطولة منتخبات الشباب والشابات والأشبال والبراعم في الأردن خلال نوفمبر، وتعقد على هامشها دورة للمدربين، بالتعاون مع الاتحاد الدول، وتحددت أعمار الفئات العمرية التي يُسمح لها بالمشاركة في البطولات المقترحة.

الإمارات
مصر
القاهرة
الجودو
اتحاد الجودو
آخر الأخبار
محمد بن راشد يصدر مرسوماً بإعارة وتعيين مدير عام دائرة جمارك دبي
علوم الدار
محمد بن راشد يصدر مرسوماً بإعارة وتعيين مدير عام دائرة جمارك دبي
2 مارس 2024
ولي عهد أبوظبي يلتقي ولي عهد البحرين
علوم الدار
ولي عهد أبوظبي يلتقي ولي عهد البحرين
2 مارس 2024
أطفال فلسطينيون يقفون على أطلال مأوى مؤقت دمره القصف الإسرائيلي في دير البلح وسط غزة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
استئناف محادثات وقف إطلاق النار بغزة اليوم في القاهرة
اليوم 01:35
السفينة «روبيمار» قبالة السواحل اليمنية (من المصدر)
الأخبار العالمية
اليمن.. غرق سفينة استهدفها الحوثيون في البحر الأحمر
اليوم 01:34
أرشيفية
الأخبار العالمية
باريس: السلطات الإسرائيلية مسؤولة عن منع وصول المساعدات
اليوم 01:34
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©