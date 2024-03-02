خالد القاسمي يفتتح «دولية الشطرنج»

الشارقة (الاتحاد)



افتتح الشيخ الدكتور خالد بن حميد القاسمي، رئيس الاتحاد العربي للشطرنج، رئيس نادي الشارقة الثقافي للشطرنج، بطولة «زوايا ووك» الدولية، والتي ينظمها النادي، بمشاركة 120 لاعباً ولاعبة، من بينهم عدد من الدوليين يمثلون 25 دولة، وتستمر على مدار يومين.

وحضر حفل الافتتاح، عبيد عوض الطنيجي مؤسس زوايا مول، وعمران عبدالله النعيمي، نائب رئيس نادي الشارقة للشطرنج، وعمر نعمان آل علي الأمين العام المساعد، وخليفة المزروعي، رئيس اللجنة الثقافية، وياسر محمد مدير البطولة، وشهد الافتتاح تكريم أسرة علي سعيد أبوخليل مؤسس الشطرنج بالشارقة، تخليداً لذكراه.

وتصدر اليوناني جريفاس منافسات اليوم الأول بـ «العلامة الكاملة» 5 نقاط من 5 جولات، ويتقاسم الأوزبكي أليكس بارسوف، والفلبيني ليفي ميركادو «الوصافة» بـ 4.5 نقطة، فيما يأتي 7 لاعبين في المركز الثالث «4 نقاط»، وهم الهندي فيهان ديمير، والمصري رامز سمير، والفلبينيان أسبايوس كريستيان وبريت ميشيل، وسالم عبد الرحيم لاعب الشارقة، والأوزبكية شاخنوزا سابيروفا، والنيجيري فاكواندي بابتودي.

تشهد البطولة على الطاولة الأولى مواجهة قوية بين اليوناني جريفاس والأوزبكي أليكسي بارسوف، فيما تجمع الثانية، المصري رامز سمير والدولي الفلبيني ليفي ميركادو، وعلى الثالثة، تلتقي الأوزبكية شاخنوزا سابيروفا، مع الفلبيني أسبايوس كريستيان، وعلى الرابعة، يلعب النيجيري فاكواندي بابتودي مع الهندي فيهان دومير، وعلى الخامسة، يلتقي لاعب الشارقة سالم عبد الرحيم، مع الفلبيني بريت ميشال.