الأحد 3 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

سيكو بابا.. «العقاب» إصلاح وتهذيب!

سيكو بابا.. «العقاب» إصلاح وتهذيب!
2 مارس 2024 12:30

علي معالي (دبي)
وجد المالي سيكو بابا مهاجم فريق البطائح لكرة القدم نفسه في موقف لا يُحسد عليه، ووقع تحت طائلة العقاب، حيث تم حرمانه من اللعب مع الفريق الأول، وهبط ليلعب ويتدرب مع فريق الرديف (تحت 21 عاماً).
العقوبة جاءت في توقيت صعب وحرج للغاية، قبل أن يلتقي البطائح مع اتحاد كلباء في الجولة الـ 15 من دوري أدنوك للمحترفين، في مباراة كانت بمثابة «عنق زجاجة» مهم للراقي، ولكن سياسة الإصلاح والتهذيب، كانت هي الرسالة الأهم من مدرب الفريق الكرواتي جوران توميتش، وبدعم من إدارة الكرة بالنادي، خاصة أن سيكو بابا، شعر بأنه سيكون بعيداً عن العقاب.
القرار بالاستبعاد من التدريب مع الفريق الأول، جاء بعد تمادي اللاعب الشاب (23 عاماً) في عدم الالتزام بما يريده المدرب توميتش، سواء بعدم التمرير للزملاء في الوقت المناسب في المباريات، و«الأنانية» الكبيرة التي بدت واضحة في أدائه، وظن أنه مهما فعل لن يتم عقابه، خاصة أنه كان كبير هدافي الفريق قبل لقاء «النمور» برصيد 4 أهداف، وأنه من أكثر اللاعبين مشاركة في اللقاءات بـ 13 مباراة، وأنه أكثر من أسهم في صناعة الأهداف لفريقه بواقع (4 تمريرات ذهبية)، كل ذلك لم يشفع له من باب التهذيب والإصلاح.
وكانت الأزمة الأخيرة للاعب مع زميله أحمد خليل، بمثابة القشة التي قصمت ظهره، ليتم التعامل معه بمنتهى القوة، وإيقافه قبل مباراة مهمة للغاية.
وحصل المدرب توميتش على مكافأة قراره الجريء، بالفوز على اتحاد كلباء في ملعب «النمور»، مع مباراة متميزة، دفاعاً وهجوماً.
وهناك اتجاه بأن يستمر استبعاد سيكو بابا من مباراة البطائح المقبلة أمام نادي الإمارات، المقرر لها 12 فبراير الجاري، وهي مؤجلة من الجولة الـ 13.

أخبار ذات صلة
«السعادة عنابية» في «ديربي العاصمة»
«العميد» يرسخ «أفضلية الملعب» بـ «نصر» جديد أمام «السماوي»
البطائح
اتحاد كلباء
دوري أدنوك للمحترفين
أحمد خليل
آخر الأخبار
محمد بن راشد يصدر مرسوماً بإعارة وتعيين مدير عام دائرة جمارك دبي
علوم الدار
محمد بن راشد يصدر مرسوماً بإعارة وتعيين مدير عام دائرة جمارك دبي
2 مارس 2024
ولي عهد أبوظبي يلتقي ولي عهد البحرين
علوم الدار
ولي عهد أبوظبي يلتقي ولي عهد البحرين
2 مارس 2024
أطفال فلسطينيون يقفون على أطلال مأوى مؤقت دمره القصف الإسرائيلي في دير البلح وسط غزة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
استئناف محادثات وقف إطلاق النار بغزة اليوم في القاهرة
اليوم 01:35
السفينة «روبيمار» قبالة السواحل اليمنية (من المصدر)
الأخبار العالمية
اليمن.. غرق سفينة استهدفها الحوثيون في البحر الأحمر
اليوم 01:34
أرشيفية
الأخبار العالمية
باريس: السلطات الإسرائيلية مسؤولة عن منع وصول المساعدات
اليوم 01:34
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©