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الرياضة

«الدولي» يُطلق «تجريبية» الجري والقوس والسهم

«الدولي» يُطلق «تجريبية» الجري والقوس والسهم
2 مارس 2024 13:30

 
دبي (الاتحاد)

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أطلق الاتحاد الدولي للقوس والسهم، مسابقة «الجري والقوس والسهم» التجريبية، بمضمار نادي دبي لأصحاب الهمم، وتعد الأولى في الشرق الأوسط، وتدمج بين «ألعاب القوى» جرياً و«القوس والسهم» على هامش بطولتي فزاع الدوليتين لرفعات القوة والقوس والسهم لأصحاب الهمم، بمشاركة 24 رامياً من غير أصحاب الهمم من دول مختلفة.
ويهدف الاتحاد الدولي من تنظيم «الفعالية التجريبية» للتعريف باللعبة ونشرها، خاصة أنه أقام في دبي ورشتي عمل للعبة الجديدة.
من ناحية أخرى، يدشن نادي دبي لأصحاب الهمم، اليوم، النسخة الثامنة لبطولة فزاع الدولية للقوس والسهم لأصحاب الهمم، بمشاركة 230 لاعباً ولاعبة، يمثلون 56 دولة، وتقام ضمن الاحتفال بـ 15 عاماً من انطلاقة بطولات فزاع، وتستمر إلى الخميس المقبل، حيث تعتبر
«نسخة دبي» الفرصة الأخيرة للأبطال، لحصد أرقام تأهيلية إلى دورة الألعاب البارالمبية
«باريس 2024».
وحرصت المنتخبات المشاركة في «القوس والسهم» على الوصول إلى دبي مبكراً، لوضع اللمسات الأخيرة.
وأسفرت أبرز نتائج بطولة رفعات القوة التي تختتم الأربعاء، عن حصول التركي عبدالله خيبنار على ذهبية أفضل رفعة في مسابقة 49 كجم «رجال»، تاركاً المركز الثاني والميدالية الفضية للعراقي مسلم السوداني، والمركز الثالث والميدالية البرونزية من نصيب الصيني يو زينج.
وواصل التركي عبدالله خيبنار تألقه، حينما انتزع بذهبية المجموع العام وزن 49 كجم
«رجال» تبعه الصيني يو زينج، وسونج ليفان من فيتنام.
وفي مسابقة «الأساطير» التي تقام على هامش البطولة، والمخصصة للاعبين فوق 45 سنة، حصل بطلنا سيف الزعابي على ذهبيتي وزن 72 كجم، في أفضل رفعة والمجموع العام.

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