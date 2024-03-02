الشارقة يخسر الذهاب والإياب للمرة الأولى منذ 5 مواسم!



سلطان آل علي (دبي)



انتهت القمة الكبيرة بين الوصل والشارقة في زعبيل، ضمن «الجولة 15»، من «دوري أدنوك للمحترفين» بفوز «الإمبراطور» بهدفين، ويمثل الانتصار دفعة معنوية كبيرة للفريق وجمهوره، ويزيد من جراح «الملك» ومدربه كوزمين الذي تلقى خسارة تاريخية.

ويعتبر فوز الوصل على الشارقة مع كوزمين حدثاً استثنائياً في «القمة»، لأن «الأصفر» تفوق ذهاباً وإياباً على الشارقة هذا الموسم 3-1 و2-0 على التوالي.

ولم يسبق للشارقة أن خسر ذهاباً وإياباً في الدوري منذ 5 مواسم، وتحديداً منذ موسم 2017-2018 الذي خسر فيه مرتين من الوصل والوحدة والجزيرة وحتا، وبذلك يكون الوصل أول فريق يحقق هذا الرقم منذ سنوات طويلة.

وفي السياق نفسه، يعد الوصل ثاني فريق في تاريخ «دورينا» يستطيع إلحاق الهزيمة بالمدرب كوزمين، ذهاباً وإياباً، وسبقه الشباب في موسم 2014-2015، وحينها رجحت كفته، ذهاباً 4-2 وإياباً 1-0، وبذلك يكون الشباب والوصل هما الوحيدان اللذان تفوقا على كوزمين مرتين هذا الموسم.