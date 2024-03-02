الوصل يدخل «القائمة التاريخية» في كرة الإمارات



سلطان آل علي (دبي)



لا يمثل فوز الوصل على الشارقة، مجرد 3 نقاط، وإنما سلسلة من الأرقام والإنجازات يدونها الفريق مع ميلوش الذي ينطلق بقوة إلى لقب «دوري أدنوك للمحترفين» ويخدم نفسه بنفسه، من دون النظر إلى الآخرين.

ودخل الوصل قائمة «السلاسل التاريخية» في كرة الإمارات، على مستوى عدم الخسارة في البطولات المحلية، وبلغت 22 مباراة منذ نهاية الموسم الماضي، وحتى مباراة الشارقة، وفاز خلالها «الفهود» في 18 مباراة، والتعادل 4 مرات فقط.

ويحتل الوصل بهذا الرقم المركز الثامن في القائمة، ويظل شباب الأهلي صاحب الرقم القياسي، بـ30 مباراة متتالية، والتي أوقفها الوصل عام 2021، والوصل «1991-1992»، والجزيرة «2009-2010»، بـ28 مباراة، ثم شباب الأهلي والوصل «26 مباراة»، وشباب الأهلي والعين «23 مباراة».

ويمثل الرقم تحدياً إضافياً إلى الوصل مع ميلوش، ويعد «الإمبراطور» أحد الفرق التي لم تتعرض للخسارة هذا الموسم بـ21 مباراة، إلى جانب أندية كبيرة مثل، الهلال السعودي، وبايرن ليفركوزن الألماني اللذين أكملا 33 مباراة من دون خسارة أيضاً.

مباريات عدم الخسارة

شباب الأهلي: 30

الوصل: 28

الجزيرة: 28

شباب الأهلي: 26

الوصل: 26

شباب الأهلي: 23

العين: 23 مباراة

الوصل: 22 مباراة «مستمرة»