«دي عزيزة» أجمل «الأفراس» في «الشارقة للجواد العربي»

محمد حسن (دبي)

خطفت الفرس «دي عزيزة» للمالكة نايلة حايك «سويسرا» الأضواء، محققة أعلى معدل، خلال منافسات اليوم الثاني لمهرجان الشارقة الدولي الخامس والعشرين للجواد العربي، الذي انطلق يوم الخميس بنادي الشارقة للفروسية والسباق، وينظمه النادي تحت رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، بمشاركة 414 جواداً من أنقى السلالات العربية تمثل 10 دول.

وجاء تألق «دي عزيزة» في القسم «ج» للأفراس بعمر 4 سنوات وما فوق عندما نالت الصدارة مسجلة 93.60 نقطة، تاركة الوصافة والمركز الثاني للفرس «إستونيا» لمربط الياه، التي حققت 92.50 نقطة، فيما حلت ثالثة «ويلدونا» وهي أيضاً للمالكة نايلة حايك، وحصلت على 92.20 نقطة.

وكانت المهرة «ملكة البداير» للشيخ محمد بن سعود القاسمي، قد استهلت المنافسات بالفوز بالمركز الأول في فئة المهرات بعمر 3 سنوات «أ»، وحققت 92.70 نقطة، وحلت في المركز الثاني «أي أس شارجة» للشيخ عبد الله بن ماجد القاسمي، وسجلت 91.50 نقطة، فيما جاءت في المركز الثالث «الأفاه أم سي أي» لجاسم عيد، وحصلت على 91.40 نقطة.

وتصدرت «ع ج سجلا» لمربط عجمان القسم «ب» لفئة المهرات عمر 3 سنوات، وحققت 92.50 نقطة، وجاءت في المركز الثاني «منار الزبير» للشيخ عبد الله بن محمد آل ثاني وحققت 91.80 نقطة، فيما ذهب المركز الثالث إلى «ع ج فهيدة» لنايلة حايك وحصلت على 91.30 نقطة.

وأحرزت «دي جورية» لمربط دبي، المركز الأول لفئة الأفراس بعمر 4 سنوات وما فوق «أ»، محققة 91.90 نقطة، وجاءت في المركز الثاني «ع ج البراقة الخامسة» لمربط عجمان وحصلت على 91.90 نقطة، فيما حلت في المركز الثالث «ارفينا الشراع» لاسطبلات الشراع، وسجلت 91.80 نقطة.

وذهبت صدارة القسم «ب» للأفراس عمر 4 سنوات وما فوق، إلى «ع ج سجوى» لنايلة حايك، وحققت 93.00 نقطة ثاني أعلى معدل خلال المنافسات، وجاءت في المركز الثاني «دي جودي» لمربط دبي محققة 91.90 نقطة، وحلت ثالثة «ع ج بنفسج» لمربط عجمان، وسجلت 91.80 نقطة.

وواصلت خيول نايلة حايك تألقها في أول أشواط الخيول الذكور المخصص للأمهار بعمر سنة، عندما تصدر «أتش أيه إكسلانت» القسم «أ» وحقق 91.20 نقطة، تلاه في المركز الثاني رفيقه «قيصر أر جيه» وحقق 90.80 نقطة، وجاء في المركز الثالث «شهاب الشهاب» لمربط الشهاب «البحرين» وحقق 90.30 نقطة.

واختتم الفعاليات «سامي الزبير» للشيخ عبد الله بن محمد آل ثاني، بعد ان أحرز المركز الأول في القسم «ب» للأمهار عمر سنة وحقق 91.10 نقطة، وجاء في المركز الثاني «فام أبولو» لفيدريكو خوسيه جوردان، وسجل 90.70 نقطة، فيما حل في المركز الثالث «أزتيك أو» لعلي الحوطي، وحصل على 90.70 نقطة.