احتفالية حزينة لـ «الرسام» بمباراته الـ 1000



معتصم عبدالله (دبي)



وصل الإسباني المخضرم أندريس إنييستا لاعب نادي الإمارات، إلى 1000 مباراة في مشواره الكروي بمشاركته أساسياً في مباراة فريقه «الصقور» أمام مضيفه عجمان 0-2، والتي أقيمت على استاد راشد بن سعيد في عجمان ضمن «الجولة 15» من «دوري أدنوك للمحترفين».

واحتفل الموقع الرسمي لنادي برشلونة الذي احتضن موهبة «الرسام»، منذ بدايات مشواره الكروي في العام 2002، بإنجاز إنييستا، لاسيما أن الجزء الأكبر من مباريات إنييستا كانت بقميص «البلوجرانا»، والتي وصل مجموعها إلى 723 مباراة، إضافة إلى 134 مباراة مع فيسيل كوبي في اليابان، و131 مباراة مع منتخب إسبانيا، بجانب 12 مباراة بقميص ناديه الحالي الإمارات في الدوري، وكأس رئيس الدولة، وكأس مصرف أبوظبي الإسلامي.

وتفصيلاً، خاض إنييستا 49 مباراة مع «برشلونة ب»، قبل تصعيده إلى الفريق الأول، ليشارك في 674 مباراة، فضلاً عن بقية مبارياته مع منتخب إسبانيا، وفيسيل كوبي الياباني، ونادي الإمارات.

وسلط تقرير الموقع الرسمي لـ «البارسا»، الأضواء على مشوار «الرسام» مع «البلوجرانا» ما بين عامي 2002 وحتى 2018، حقق خلالها 32 لقباً، أبرزها الفوز بدور أبطال أوروبا في 4 مناسبات، والدوري الإسباني 9 مرات.

ويحمل السجل الكروي للرسام إنييستا العديد من الألقاب على صعيد منتخب إسبانيا، وبرشلونة الإسباني، فيسيل كوبي الياباني، ويُعد التتويج بمونديال جنوب أفريقيا 2010 الإنجاز الأبرز في مشواره.

ووصف التقرير «الرسام» بـ «الزعيم»، بعدما أمضى السنوات التالية لنهاية مشواره مع برشلونة في اليابان مع فيسيل كوبي، حيث عزز مكانته الأسطورية باللعب جنباً إلى جنب مع زملائه السابقين في برشلونة سيرجي سامبر وتوماس فيرمايلين، وفي مناسبتين، استمتع بمباريات ودية ضد ناديه السابق.

وأحرز إنييستا مع فريقه الياباني كأس الإمبراطور في 2019، وقاد فيسيل كوبي إلى نصف نهائي دوري أبطال آسيا بعد عام، كما تُوج بكأس السوبر اليابانية 2020‪‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬.

وحول انتقاله إلى «الصقور»، قال التقرير: «بعد وداع مذهل في اليابان، غادر إلى ناديه الجديد الصيف الماضي، نادي الإمارات، حيث أصبح قادراً مرة أخرى على مشاركة غرفة تبديل الملابس مع زميل سابق في برشلونة، هذه المرة باكو ألكاسير».

مباريات «الرسام»

49 مباراة «برشلونة B»

674 مباراة «برشلونة»

134 مباراة «فيسيل كوبي»

131 مباراة «منتخب إسبانيا»

12 مباراة «نادي الإمارات»