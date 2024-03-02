الأبطال يجتازون «إجراءات الوزن» في «أبوظبي إكستريم»



البرازيل (الاتحاد)



أعلنت شركة الرؤية العالمية للإدارة الرياضية، عن نجاح فعالية الوزن الرسمية والمواجهة بين الأبطال المشاركين في «النسخة الثالثة» من «أبوظبي إكستريم»، المقامة بمركز إكسبو سنترو، في مدينة بالنياريو كامبوريو، وسط حضور حاشد من عشاق الرياضات القتالية.

ويشارك في «النسخة الثالثة» 28 رياضياً ورياضية، من أبرز نجوم الجو جيتسو والفنون القتالية المختلطة من البرازيل والولايات المتحدة والبرتغال وأستراليا والإمارات وغيرها، والذين نجحوا جميعاً في الوزن المطلوب.

وشهدت الفعالية مواجهة بين اللاعبين، حيث أظهروا مدى عزمهم وتصميمهم على تقديم كل ما لديهم من أجل الفوز ومنح جمهور البطولة تجربة مشوقة، واستعراض مهاراتهم في القفص «مثمن الأضلاع» والمصمم خصيصاً لاحتضان تلك النزالات، والذي يمثل أحد أبرز مزايا البطولة الفريدة.

ويستعد بطلنا زايد الكثيري، الفائز بذهبية بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجو جيتسو لعام 2022، للمشاركة في البطولة ومنازلة خصمه البرازيلي العنيد أوزييل سانتوس، في إطار البطاقة التمهيدية لنزالات الجو جيتسو.

ويسعى الكثيري، ممثل الإمارات في البطولة، إلى تحقيق نصر كبير ورفع راية الدولة في النصف الغربي من الكرة الأرضية، وإظهار قدراته الرياضية والمهارية التي أشتهر بتقديمها في مختلف المحافل الإقليمية والدولية.

وقال الكثيري: الأجواء حماسية للغاية والحضور الجماهيري كبير، ما يحفزني أكثر إلى بذل قصارى جهدي، لأكون على قدر المسؤولية، وأهلاً لهذا الشرف بتمثيل الإمارات في البطولة العالمية.

وتتألف أبوظبي إكستريم من 14 نزالاً، بما يشمل المواجهة المنتظرة بين الفائز بالنسخة الماضية برونو ليما وجانسن جوميز، في إطار الفعالية الرئيسية لنزالات الجو جيتسو فئة الوزن المتوسط، والقمة المرتقبة بين بيا مسكيتا، البطلة المتوجة بعدة ألقاب في بطولات الجرابلينج، وجينيفر مايا، نجمة الفنون القتالية المختلطة، ضمن الفعالية الرئيسية لنزالات الجرابلينج فئة وزن الريشة.

ويتضمن برنامج النزالات، في إطار الفعالية المشتركة لنزالات الجرابلينج فئة الوزن الثقيل، مواجهة بين روبرتو أبريو «سايبورج»، وهنريكي كاردوسو «سيكوني»، بينما يلتقي فيليبي أندرو مع رايرون جرايسي، ضمن الفعالية المشتركة لنزالات الجو جيتسو لفئة الوزن الثقيل الخفيف.

ومع اكتمال الاستعدادات لانطلاق النزالات واجتياز جميع اللاعبين مرحلة الوزن، تضمن «أبوظبي إكستريم»، البطولة الفريدة والمبتكرة، ليلة حافلة بالتشويق واستعراض القوة والمهارات وتجربة لا تنسى للرياضيين والجمهور على حد سواء.

وشهد أسبوع النزال في البرازيل انطلاق فعاليات بطولة رابطة أبوظبي لمحترفي الجو جيتسو، ما أشعل الأجواء في البرازيل، وأضفى مزيداً من الإثارة إلى تجربة عشاق الفنون القتالية الذين سيجدون كل ما يلبي تطلعاتهم.