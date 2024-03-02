«دبي للبدلات النفاثة».. حديث العالم



دبي (الاتحاد)



تابع الملايين من مختلف قارات العالم، فعاليات بطولة دبي للبدلات النفاثة، والتي تعد الأولى من نوعها على مستوى العالم للطيران من دون طائرة، وباستخدام بدلات ذات محركات نفاثة، ونظمها مجلس دبي الرياضي، وشركة جرافيتي، بالتعاون مع سكاي دايف دبي، وإكس دبي، وأقيمت فعالياتها في «دبي هاربر».

وسلطت وسائل الإعلام العالمية الضوء على البطولة، ووصفت في عناوينها المشاركين بأنهم «رجال من حديد»، في ربط بين البطولة، واللقطات التمثيلية التي شاهدها العالم، في أفلام «الرجل الحديدي»، كما خصصت مساحات واسعة للحديث عن النجاح الكبير للبطولة، في الصحف والقنوات التلفزيونية، والمواقع الإلكترونية، ومنصات وسائل التواصل الاجتماعي، ومن أبرزها «سي إن إن الدولية»، و«فوكس نيوز»، و«سكاي نيوز»، وتلفزيون «إن دي تي في» الهندي، ووكالة الأنباء العالمية «أسوشيتد برس»، والعديد من الصحف والمواقع الأميركية، من أبرزها «صوت أميركا»، و«نيويورك بوست»، و«جلوبال نيوز»، و«ايه بي سي نيوز»، واختارت وكالة «رويترز» صورة من البطولة من بين أفضل الصور لتتناقلها من بعدها العديد من المواقع العالمية.

وقالت قناة «سي إن إن» عبر موقع الإلكتروني: «من الهندسة المعمارية المستقبلية إلى البنية التحتية الرائدة، فإن دبي ليست غريبة على الابتكارات الغريبة والرائعة، وتحولت «مدينة التفوق» إلى خيال علمي كامل، عندما حلق ثمانية طيارين يرتدون البدلات النفاثة، مثل فيلم «الرجل الحديدي»، من إنتاج شركة مارفل في السماء، ومع ذلك لم يكونوا يقاتلون الأشرار الفائقين، أو أمراء الحرب الفضائيين، إنما على خلفية ناطحات السحاب، تنافس الرياضيون المحمولون جواً في بطولة دبي للبدلات النفاثة الأولى من نوعها في العالم.

ونشرت وكالة «أسوشيتد بريس» موضوعاً بعنوان «طيارو الرجل الحديدي» يتسابقون ببدلات نفاثة، على خلفية ناطحات السحاب في دبي، ونشرت قناة «إن دي تي في» الهندية موضوعاً على موقعها الإلكتروني قالت فيه: «استضافت دبي حدثاً استثنائياً، حيث اصطف الطيارون على المدرج للمشاركة في أول سباق للبدلات النفاثة على الإطلاق، في مواجهة الأفق المثير للإعجاب لناطحات السحاب الشاهقة في دبي أظهر العرض المستقبلي طيارين يناورون ببراعة في المسار ببدلات نفاثة قوية تشبه مشاهد مباشرة من فيلم الرجل الحديدي».

ونشرت صحيفة نيويورك بوست عبر موقعها الإلكتروني موضوعاً بعنوان: «الطيارون الباحثون عن الإثارة الذين يرتدون حزم الطائرات النفاثة يجعلون أحلام الأبطال الخارقين حقيقة، مع أول سباق للبدلات النفاثة على الإطلاق، إنها تقنية الرجل الحديدي».

وقالت: «يتنافس هؤلاء الطيارون على فيلم توني ستارك القادم مع شاشة تكبير، تذكرنا بفيلم «الرجل الحديدي» من إنتاج مارفل، 8 طيارين يرتدون بدلة نفاثة، قاموا بالإقلاع من دبي، كما نشرت الخبر في حسابها على منصة «تويتر» بعنوان: «الرجال الحديديون» ببدلات نفاثة بسرعة 80 ميلاً في الساعة يجوبون دبي في أول سباق على الإطلاق.