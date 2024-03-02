تين هاج يطالب بحل اللغز قبل لقاء «السيتي»!

لندن (د ب أ)



اعترف إريك تين هاج، المدير الفني لمانشستر يونايتد الإنجليزي، بأنه يجب عليه أن يحل «اللغز» الدفاعي لفريقه، قبل مواجهة مانشستر سيتي في «ديربي» مدينة مانشستر.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية «بي.أيه.ميديا» أن هاري ماجوير انضم إلى لوك شاو وليساندرو ماترينيز وتيريل مالاسيا وآرون فان بيساكا، في قائمة الغائبين بسبب الإصابات. ويتوقع أن يعتمد تين هاج على نفس التشكيل الذي فاز على نوتينجهام فورست في كأس الاتحاد الإنجليزي.

وقال تين هاج للموقع الرسمي لناديه: «علينا أن نحل اللغز لأننا ما زلنا نفتقد للظهيرين، ما زلنا نفتقد للاعبي الوسط المدافعين».

وأضاف: «لذلك يجب أن نكون مبدعين، ولكن أعتقد أن هذا بإمكاننا، يوم الأربعاء، أظهرنا أن بإمكاننا فعل هذا، إذا وضعنا الخطة الصحيحة، ولكن الأهم من هذا إذا كان لدينا هذا الشغف، والطموح، والرغبة والعزيمة للفوز بالمباراة، سنكون قادرين على فعل هذا».