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الرياضة

أليجري: الكرة خسرت لاعباً استثنائياً

أليجري: الكرة خسرت لاعباً استثنائياً
2 مارس 2024 18:16

 
روما (أ ف ب)

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«العقوبة القاسية» تحطم قلب بوجبا!


يرى ماسيميليانو أليجري مدرب يوفنتوس الإيطالي، أن كرة القدم خسرت «لاعباً استثنائياً»، بعد إيقاف الدولي الفرنسي بول بوجبا لأربعة أعوام، بسبب تناوله هرمون التستوستيرون.
وقال أليجري «56 عاماً» عشية مواجهة نابولي في قمة المرحلة السابعة والعشرين من الدوري «من وجهة نظر إنسانية، يُحزنني ذلك كثيراً، وأكثر من وجهة نظر كرويّة، اللعبة خسرت لاعباً استثنائياً».
وأضاف «حصلت على فرصة العمل معه، على تدريبه، ومن الصعب إيجاد لاعبين مثله، بول شاب رائع»، مشيراً إلى أنه راسله بعد الحكم الذي أصدرته محكمة مكافحة المنشطات الإيطالية، استجابة لطلبات الادعاء، وتطبيق العقوبة القصوى المنصوص عليها في القانون العالمي لمكافحة المنشطات بإيقافه لأربعة أعوام.
ولم يرغب مدرب فريق «السيدة العجوز» الذي يحتل الوصافة راهناً بفارق 12 نقطة عن إنتر المتصدر، بالعودة إلى حيثيات قضية اللاعب، «لأن هناك إجراءات قانونية جارية».
وعلّق مدرب منتخب فرنسا ديدييه ديشامب قائلاً «لا أتصور ولو لحظة بأن بول يملك النية أو الإرادة لكي يتنشط، كوني أعرفه جيداً، فإن هذا الأمر لا يراود فكره على الإطلاق، لكن ثمة حقيقة أن العيّنتين اللتين أجراهما تؤكدان وجود مادة محظورة من دون أدنى شك».
وسقط بوجبا «91 مباراة دولية» الذي غاب عن غالبية موسم 2022-2023، واكتفى بخوض 10 مباريات فقط بسبب الإصابات، في فحص المنشطات الذي خضع له بعد المباراة بين يوفنتوس ومضيفه أودينيزي في المرحلة الأولى من الدوري، والتي لم يشارك فيها في 20 أغسطس.
ورغم أنه بقيَ على مقاعد البدلاء ولم يشارك في اللقاء، كان أحد الذين تم اختيارهم بشكل عشوائي للخضوع للاختبار.
وأعلن بوجبا بعد القرار في حسابه على إنستجرام، أنه سيستأنف أمام محكمة التحكيم الرياضي (كاس)، مؤكداً أنه لم يتناول «أي مادة بشكل متعمد أو بنيّة متعمدة تنتهك قوانين مكافحة المنشطات».
ويفتقد يوفنتوس أيضاً في مباراة نابولي لاعب وسطه الفرنسي أدراين رابيو لإصابته بقدمه اليسرى، بحسب ما أضاف أليغري «بالنسبة لرابيو، يجب انتظار رد فعل قدمه لمعرفة ما إذا سيكون متاحاً هذا الأسبوع».

الدوري الإيطالي
يوفنتوس
أليجري
بول بوجبا
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