العطية يُتوج بلقب «رالي أبوظبي الصحراوي» للمرة الرابعة

أبوظبي (الاتحاد)



اختتمت منافسات رالي أبوظبي الصحراوي، الذي يقام تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، وبتنظيم مجلس أبوظبي الرياضي، ومنظمة الإمارات للسيارات والدراجات النارية.

وانطلقت المرحلة الخامسة والختامية من رالي أبوظبي الصحراوي «مرحلة طيران أبوظبي» لمسافة 206 كلم، من محضر حميم إلى منطقة الفاضية، ووصل بعدها المتسابقون إلى نيشن تاورز على كورنيش أبوظبي لاعتلاء المنصة، وأقيم بعد ذلك حفل تتويج الفائزين في مركز أدنوك للأعمال.

وتُوّج القطري ناصر العطية ومساعده بولانجر بلقب «النسخة 33» عن فئة السيارات «التيميت»، وجاء التشيكي بروكوب في المركز الثاني في الترتيب العام، والسعودي يزيد الراجحي، ومساعده جوتزشلاك ثالثاً، ليضم العطية إلى خزائنه اللقب الرابع له في تاريخ الرالي العريق.



وسبق أن حصد البطل القطري باللقب أعوام 2008 و2016 و2021، ليتمكن من الفوز في 2024، تعويضاً عن خروجه في العام الماضي، بعد الحادث الذي تعرض له، خلال المرحلة الثالثة، ليقفز بطل العالم مرتين من المركز الثامن، في ترتيب بطولة العالم، إلى المركز الثاني، برصيد 67 نقطة، خلف الفائز برالي داكار كارلوس ساينز.

وفاز الأميركي أوستن جيمس ومساعده أوريول مينا بلقب فئة «الشالنجر»، بعد أن حقق زمناً عاماً 17:10:50 ساعة، بفارق 4 دقائق و38 ثانية، عن الليتواني باتشيوسكا روكاس، وعن أتشيفيرا بفارق 46 دقيقة و12 ثانية.

وفي فئة السيارات «أس أس في»، قدّم الإماراتي منصور الهلي، والسعودي ياسر السعيدان عرضاً متميزاً حتى اللحظات الأخيرة من المرحلة الختامية، ليفوز في النهاية الهلي ومساعده خالد الكندي بلقب الفئة بزمن إجمالي 17:42:37 ساعة، يليه السعيدان بفارق دقيقتان و42 ثانية، وهو الفوز الثان للهلي في رالي أبوظبي الصحراوي.

وتُوج الجنوب أفريقي آرون مير بطلاً لسباق الدراجات النارية «رالي جي بي»، بعد أن تصدر الترتيب العام بزمن 16:36:13 ساعة، مبتعداً عن زميله في الفريق البوتسواني روس برانش بفارق 39 دقيقة و55 ثانية.

وفي فئة الدراجات النارية «كواد»، فاز الإماراتي عبدالعزيز أهلي، بعد انفراده في الصدارة منذ اليوم الأول بزمن إجمالي 20:14:22 ساعة، مبتعداً عن أقرب منافسيه بما يزيد عن 9 ساعات، ليكتب أهلي فصلاً جديداً من فصول تميزه ونجاحه في رالي أبوظبي الصحراوي.

وفي فئة الدراجات النارية «رالي 2»، خطف البولندي دابرويسكي اللقب، بعد أن حقق زمناً إجمالياً 16:41:09 ساعة، بفارق 14 دقيقة و31 ثانية عن الفرنسي ليبان، وساعة و42 دقيقة و41 ثانية عن التشيكي برابك.

وقال خالد بن سليم، رئيس منظمة الإمارات للسيارات والدراجات النارية: «شهدنا على مدار مراحل «النسخة 33» من هذا السباق التاريخي منافسة شديدة، ومجموعة مذهلة من مهارات القيادة الصحراوية التي أظهرها المتنافسون، واستفدنا من البنية التحتية الهائلة في مختلف المواقع، ومن خلال عملنا مع العديد من الشركاء الإستراتيجيين، تمكنّا من تجاوز التحديات، وأخص بالذكر هنا طيران أبوظبي ومركز البحث والإنقاذ وجهودهم الدؤوبة في جميع مراحل الرالي».

وقال نادر الحمادي رئيس مجلس إدارة شركة «طيران أبوظبي»: «إن شراكتنا مع منظمة الإمارات للسيارات والدراجات النارية في رالي أبوظبي الصحراوي، أمر مهم جداً بالنسبة لنا، لأن الرالي يقدم لنا سيناريوهات مختلفة، تمكننا من إظهار جانب آخر من نقاط قوتنا وقدراتنا، ورغم أن رالي أبوظبي الصحراوي صعب للغاية، ويقام في بيئة شديدة القسوة، إلا أن ذلك يؤكد صحة شراكتنا مع منظمة الإمارات للسيارات والدراجات النارية».

الجدير بالذكر أن رالي أبو ظبي الصحراوي، أٌقيم بتنظيم مجلس أبوظبي الرياضي، ومنظمة الإمارات للسيارات والدراجات النارية، بالتعاون مع شريك الطاقة لهذا العام شركة أدنوك للتوزيع؛ شريك السيارات شركة الفطيم تويوتا؛ شركة أبوظبي للطيران؛ مركز البحث والإنقاذ؛ مياه العين؛ دعم حكومي من وزارة الدفاع والقوات المسلحة الإماراتية، شرطة أبوظبي، الدفاع المدني، شركة أبوظبي للتوزيع، بلدية منطقة الظفرة، والشريك الإعلامي قناة أبوظبي الرياضية.

الترتيب العام

السيارات «ألتيميت»

ناصر العطية 16:20:09 ساعة

يزيد الراجحي 16:36:34 ساعة

سيث كوينتيرو 16:47:55 ساعة

السيارات «شالنجر»

أوستن جونز 17:10:50 ساعة

روكاس باتشيوسكا 17:15:28 ساعة

هيرنان جارسيس أتشيفيرا 17:57:02 ساعة



السيارات «أس أس في»

منصور الهلي 17:42:37 ساعة

ياسر السعيدان 17:45:19 ساعة

سيبستيان جواياسامين 18:18:49 ساعة



الدراجات النارية «رالي جي بي»

آرون مير 16:36:13 ساعة

روس برانش 17:16:08 ساعة



الدراجات النارية «كواد»

عبد العزيز أهلي 20:14:22 ساعة

هاني النومسي 29:20:50 ساعة



الدراجات النارية «رالي 2»

كورناد دوبراويسكي 16:41:09 ساعة

جيان لوب ليبان 16:55:40 ساعة

برابك 18:23:50 ساعة