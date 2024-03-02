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الرياضة

«العميد» يرسخ «أفضلية الملعب» بـ «نصر» جديد أمام «السماوي»

«العميد» يرسخ «أفضلية الملعب» بـ «نصر» جديد أمام «السماوي»
2 مارس 2024 20:05

 
معتصم عبدالله (دبي)

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رسخ النصر أفضليته في المباريات على ملعبه، في «دوري المحترفين» أمام ضيفه بني ياس، بفوز جديد 1-0، في المباراة التي أقيمت على استاد آل مكتوم، ضمن «الجولة 15»، من «دوري أدنوك للمحترفين»، وسجل البرتغالي إيوري ميديروس الهدف الوحيد لـ «الأزرق» في الدقيقة 24، ليمنح فريقه ثلاث نقاط، رفعت رصيده إلى 21 نقطة، مقابل 16 نقطة لـ «السماوي»، وأكد «العميد» أفضليته شبه المطلقة بملعبه أمام «السماوي» في «دوري المحترفين»، حيث خسر مرة واحدة من أصل 13 مباراة.
واكتست انطلاقة المباراة بالإثارة من الفريقين، بعدما أهدر يوسف نياكاتي الفرصة الأول، من رأسية ارتطمت بعارضة المرمى، وأبعدها الدفاع في الدقيقة 8، ورد «العميد» بتمريرة بينية، من القائد عادل تعرابت، حاول السنغالي موسى ندياي إسكانها الشباك، وأبعدها الدفاع في الدقيقة 9.
وألغى الحكم أحمد عيسى درويش هدفاً لبني ياس، سجله يوسف نياكاتي، بداعي التسلل في الدقيقة 12.
ووضع البرتغالي إيوري ميديروس «العميد» في المقدمة، بافتتاحه التسجيل في الدقيقة 24، مترجماً الكرة التي هيأها السنغالي موسى ندياي من الجهة اليمنى، وهو الهدف الثاني فقط في الدوري لإيوري، بعد الأول أمام نفس المنافس، ضمن «الجولة الثانية» من الدوري 2-4.
وفي الشوط الثاني، غابت الأهداف، رغم التبديلات العديدة في صفوف الفريقين، لينجح «العميد» في المحافظة على تقدمه، بهدف الشوط الأول، ويحصد انتصاراً جديداً هو السادس في سجله، والثاني على التوالي في الدوري، بعد الفوز في الجولة الماضية أمام الجزيرة 3-2.

دوري أدنوك للمحترفين
النصر
بني ياس
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