فيرستابن بطل جائزة البحرين الكبرى



الصخير (أ ف ب)



استهل سائق ريد بول الهولندي ماكس فيرستابن بطل العالم في السنوات الثلاث الأخيرة الموسم الجديد من بطولة العالم لـ «الفورمولا-1» بفوز سهل «السبت» على حلبة الصخير، ضمن جائزة البحرين الكبرى.

وتقدم فيرستابن على زميله المكسيكي سيرخيو بيريس، في حين أكمل الإسباني كارولس ساينس «فيراري» منصة التتويج.

ويخوض فيرستابن الموسم الجديد، وهو مرشح لإحراز لقبه الرابع توالياً مع ريد بول الذي أطبق سيطرته على الموسم الماضي، بفوزه في 21 سباقاً من أصل 22 بينها 19 لفيرستابن وحده، ويتضمن الموسم الجديد 24 سباقاً في رقم قياسي.