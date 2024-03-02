«ثلاثية» لخيول جودلفين في «سوبر ساترداي»



عصام السيد (دبي)



سجلت خيول جودلفين، بإشراف شارلي أبلبي «ثلاثية»، في أمسية «طيران الإمارات سوبر ساترداي» التي تُعد «بروفة مصغرة» لكأس دبي العالمي، والتي أقيمت بمضمار ميدان، بمشاركة نخبة من الخيول المحلية والعالمية، تنافست على جوائز مالية قيمة في الأمسية بإجمالي 10.3 مليون درهم، متوزعة على 9 أشواط.

وفازت المهرة «سندريلا دريم» لجودلفين بإشراف شارلي أبلبي، وقيادة وليام بيوك، بلقب سباق جميرا 1000 جينيز «قوائم» في الشوط الثاني لمسافة الميل – عشبي، وسجلت البطلة زمناً 1:37:62 دقيقة.

وحصد «بولد آكت» الفوز الثاني لجودلفين، والمدرب شارلي أبلبي، حيث قاده مايكل بارزلونا للفوز على أقوى المرشحين بلقب سباق دبي سيتي أوف جولد للفئة الثانية، في الشوط الخامس لمسافة 2410 أمتار – عشبي، وسجل البطل زمناً 2:26:03 دقيقة.

وفاز «فروست آت دون» لعبد الله المنصوري، بإشراف وليام نايت، وقيادة مايكل بارزلونا بسباق ند الشبا تيرف سبربينت «الفئة الثالثة» في الشوط الرابع الممتد لمسافة 1000 متر – عشبي، وسجل البطل زمناً 55.41 ثانية، وهو رقم قياسي جديد في هذه المسافة.

وتُوج «صني دو لوب» للمالك والمدرب حمد علي المرر، وقيادة كونور بيسلي، بلقب الجولة الثالثة من تحدي آل مكتوم «الفئة الأولى» للخيول العربية الأصيلة، في أول أشواط الأمسية على مسافة 2000 متر – رملي، بجائزة 600 ألف درهم، ومشاركة 14 خيلاً، وسجل البطل زمناً 1:15:16 دقيقة.

وتُوج «لوريل ريفر» لمزرعة جودمونت، بإشراف بوبات سيمار وقيادة تاج أوشي، بلقب سباق برج نهار «الفئة الثالثة» في الشوط الثالث لمسافة الميل – رملي، وسجل البطل زمناً 1:36:90 دقيقة.

وقلب «مليتاري لو» لناصر عسكر، بإشراف مصبح المهيري وقيادة الفارس أوسكار شافيز كل التوقعات في بطولة آل مكتوم كلاسيك «الفئة الثانية» على مسافة 1900 متر – رملي في الشوط السادس والرئيس، وسجل البطل زمناً 1:58:07 دقيقة، وبفارق عنق، نال «فورت باين» لألين جاثير، وبإشراف نيكولاس كلوري، وقيادة أدري دو فريز، لقب سباق رأس الخور «الفئة الثالثة» الممتد لمسافة 1400 متر على الأرضية العشبية في الشوط السابع، وسجل البطل زمناً 1:22:09 دقيقة.

وخطف «ليدينج سبيرت» لتتش جولد للسباقات بإشراف بوبات سيمار، وقيادة باتريك كوسجريف، لقب سباق مهب الشمال «الفئة الثالثة» في الشوط الثامن لمسافة 1200 متر – رملي، وسجل البطل زمناً 1:11:59 دقيقة.

ومنح «ليجند أوف تايم» الفوز الثالث لجودلفين، وبقيادة موفقة من وليام بيوك في سباق جميرا كلاسيك «قوائم» على مسافة 1800 متر – عشبي في الشوط التاسع والأخير، وسجل البطل زمناً 1:49:83 دقيقة.