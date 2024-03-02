ليفربول.. الفوز القاتل!

لندن (أ ف ب)



خرج ليفربول من عنق الزجاجة ضد نوتنجهام فوريست، عندما سجل له مهاجمه الأوروجوياني «البديل» داروين نونييز هدف المباراة الوحيد في الدقيقة التاسعة من الوقت بدل الضائع «السبت»، في المرحلة السابعة والعشرين من بطولة إنجلترا لكرة القدم.

ورفع ليفربول رصيده إلى 63 نقطة، متقدماً بفارق 4 نقاط عن مانشستر سيتي بطل المواسم الثلاثة الماضية، والذي يستضيف جاره مانشستر يونايتد «الأحد» في مباراة «ديربي» المدينة.

يذكر أن ليفربول يستضيف مانشستر سيتي في لقاء قمة في العاشر من الشهر الحالي.

استمر غياب النجم المصري محمد صلاح عن صفوف ليفربول بداعي الإصابة، بالإضافة إلى حارس مرماه البرازيلي أليسون بيكر ومدافعه ترنت ألكسندر أرنولد.

وفك ليفربول بالتالي عقدة استمرت طويلاً في ملعب سيتي جراوند، حيث فشل في الفوز في آخر 13 زيارة له في مختلف المسابقات المحلية، وكان آخر فوز له في أكتوبر عام 1984.

كان ليفربول الفريق الأكثر استحواذاً على الكرة، لكن من دون فعالية على مرمى نوتنجهام فوريست الذي سنحت له الفرصة الأولى لمهاجمه البلجيكي الدولي ديفوك أوريجي لاعب ليفربول السابق، لكنه سدد قرب القائم من مشارف المنطقة (14).

أنقذ حارس ليفربول الأيرلندي كاويمهين كيليهر مرماه من هدف أكيد، إثر انفراد للسويدي أنتوني ايلانجا عقب هجمة مرتدة سريعة (25).

وفي أول كرة خطرة لليفربول، أطلق الأرجنتيني ألكسيس ماكاليستر بطل العالم مع منتخب بلاده كرة قوية تصدى لها حارس نوتنجهام فوريست (50).

ورمى ليفربول بكل ثقله في الدقائق العشرين الأخيرة، وعندما كانت المباراة تسير نحو التعادل السلبي، وإهدار ليفربول نقطتين ثمينتين في السباق نحو اللقب، نجح نونييز في الارتقاء، ليسدد الكرة برأسه داخل الشباك مانحاً فريقه ثلاث نقاط ثمينة.