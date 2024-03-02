هامبرت يُحرز لقب «تنس دبي» للمرة الأولى



رضا سليم (دبي)



توج سمو الشيخ حشر بن مكتوم آل مكتوم، رئيس اتحاد التنس، الفرنسي أوجو هامبرت المصنف 18 عالمياً، بطلاً لـ «النسخة 32» من بطولة سوق دبي الحرة للتنس، للمرة الأولى في تاريخه، وتبلغ قيمة جوائزها 3.2 مليون دولار.

وتغلب هامبرت في المباراة النهائية على الكازاخستاني ألكسندر بوبليك «المصنف 23» على العالم 6-4 و6-3، ليصبح أوجو البطل الـ21 تاريخياً الذي يرفع كأس بطولة دبي، ولينضم إلى القائمة الذهبية لأساطير اللعبة الذي نجحوا في التتويج بلقب «تنس دبي» للرجال، أبرزهم حامل الرقم القياسي بثمانية ألقاب، السويسري روجيه فيدرر.

وحصل الفرنسي هامبرت على جائزة المركز الأول، البالغة 550 ألفاً و140 دولاراً، بالإضافة إلى 500 نقطة، تضاف إلى تصنيفه العالمي، فيما حصد بوبليك على جائزة المركز الثاني «296 ألف دولار»، بالإضافة إلى 300 نقطة.

وفاز الزوجي المكون من الألماني جان لينارد شتروف، والهولندي تالون جريكسبور، لقب الزوجي، بعد الفوز بشوط كسر التعادل «10-6»، على الثنائي المكون من الأميركي أوستين كرايتشيك، وزميله الكرواتي إيفان دودينج، بعدما أنهى الثنائي شتروف وجريكسبور المجموعة الأولى لمصلحتها 6-4، قبل أن يتمكن كرايتشيك ودودينج من التعادل، بعد حسم المجموعة الثانية لمصلحتهما 6-4، والذهاب بالمباراة إلى شوط كسر التعادل الذي ابتسم لشتروف وجريكسبور.

وقال أومبير «فخور بالفوز في دبي، واللقب هو الثاني في مسيرتي على صعيد بطولات 500 نقطة، والثاني الموسم، بعد تتويجي مطلع فبراير الماضي بلقب بطولة مرسيليا المفتوحة في فرنسا، والمصنفة ضمن فئة 250 نقطة، وسعيد بانضمامي إلى القائمة الذهبية لبطولة دبي، وأعد الجمهور بالعودة العام المقبل للدافع عن اللقب، وأتطلع إلى استثمار الانتصار في مواصلة تقديم الأداء القوي في باقي بطولات الموسم».