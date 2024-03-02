الأحد 3 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

هامبرت يُحرز لقب «تنس دبي» للمرة الأولى

هامبرت يُحرز لقب «تنس دبي» للمرة الأولى
2 مارس 2024 21:49

 
رضا سليم (دبي) 

أخبار ذات صلة
محمد بن راشد: نريد استمرار أعمالنا الإنسانية مئات السنين باسم شعب الإمارات الكريم
ملك البحرين: بقيادة محمد بن زايد الإمارات تواصل تحقيق الإنجازات


توج سمو الشيخ حشر بن مكتوم آل مكتوم، رئيس اتحاد التنس، الفرنسي أوجو هامبرت المصنف 18 عالمياً، بطلاً لـ «النسخة 32» من بطولة سوق دبي الحرة للتنس، للمرة الأولى في تاريخه، وتبلغ قيمة جوائزها 3.2 مليون دولار.
وتغلب هامبرت في المباراة النهائية على الكازاخستاني ألكسندر بوبليك «المصنف 23» على العالم 6-4 و6-3، ليصبح أوجو البطل الـ21 تاريخياً الذي يرفع كأس بطولة دبي، ولينضم إلى القائمة الذهبية لأساطير اللعبة الذي نجحوا في التتويج بلقب «تنس دبي» للرجال، أبرزهم حامل الرقم القياسي بثمانية ألقاب، السويسري روجيه فيدرر.
وحصل الفرنسي هامبرت على جائزة المركز الأول، البالغة 550 ألفاً و140 دولاراً، بالإضافة إلى 500 نقطة، تضاف إلى تصنيفه العالمي، فيما حصد بوبليك على جائزة المركز الثاني «296 ألف دولار»، بالإضافة إلى 300 نقطة.
وفاز الزوجي المكون من الألماني جان لينارد شتروف، والهولندي تالون جريكسبور، لقب الزوجي، بعد الفوز بشوط كسر التعادل «10-6»، على الثنائي المكون من الأميركي أوستين كرايتشيك، وزميله الكرواتي إيفان دودينج، بعدما أنهى الثنائي شتروف وجريكسبور المجموعة الأولى لمصلحتها 6-4، قبل أن يتمكن كرايتشيك ودودينج من التعادل، بعد حسم المجموعة الثانية لمصلحتهما 6-4، والذهاب بالمباراة إلى شوط كسر التعادل الذي ابتسم لشتروف وجريكسبور.
وقال أومبير «فخور بالفوز في دبي، واللقب هو الثاني في مسيرتي على صعيد بطولات 500 نقطة، والثاني الموسم، بعد تتويجي مطلع فبراير الماضي بلقب بطولة مرسيليا المفتوحة في فرنسا، والمصنفة ضمن فئة 250 نقطة، وسعيد بانضمامي إلى القائمة الذهبية لبطولة دبي، وأعد الجمهور بالعودة العام المقبل للدافع عن اللقب، وأتطلع إلى استثمار الانتصار في مواصلة تقديم الأداء القوي في باقي بطولات الموسم».

الإمارات
دبي
التنس
بطولة دبي الدولية للتنس
آخر الأخبار
محمد بن راشد يصدر مرسوماً بإعارة وتعيين مدير عام دائرة جمارك دبي
علوم الدار
محمد بن راشد يصدر مرسوماً بإعارة وتعيين مدير عام دائرة جمارك دبي
2 مارس 2024
ولي عهد أبوظبي يلتقي ولي عهد البحرين
علوم الدار
ولي عهد أبوظبي يلتقي ولي عهد البحرين
2 مارس 2024
أطفال فلسطينيون يقفون على أطلال مأوى مؤقت دمره القصف الإسرائيلي في دير البلح وسط غزة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
استئناف محادثات وقف إطلاق النار بغزة اليوم في القاهرة
اليوم 01:35
السفينة «روبيمار» قبالة السواحل اليمنية (من المصدر)
الأخبار العالمية
اليمن.. غرق سفينة استهدفها الحوثيون في البحر الأحمر
اليوم 01:34
أرشيفية
الأخبار العالمية
باريس: السلطات الإسرائيلية مسؤولة عن منع وصول المساعدات
اليوم 01:34
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©