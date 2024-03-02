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«ديربي الفجيرة» في واجهة دوري «الأولى»

«ديربي الفجيرة» في واجهة دوري «الأولى»
3 مارس 2024 01:28

معتصم عبد الله (دبي)‬‬‬‬

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تتصدر مواجهة «ديربي الفجيرة»، التي تجمع دبا «الخامس» برصيد 33 نقطة، أمام ضيفه العروبة «المتصدر» بـ 52 نقطة، مساء اليوم على ملعب «النواخذة» واجهة انطلاقة «الجولة 23» لدوري الدرجة الأولى، والتي تشهد أيضاً مواجهات مصفوت مع الظفرة، مسافي مع الجزيرة الحمراء، الرمس مع جلف يونايتد، الفجيرة مع جلف أف سي، على أن تستكمل الجولة غداً الاثنين بمباريات دبا الحصن والحمرية، الذيد والتعاون، سيتي ويونايتد، فيما يغيب العربي «السابع» برصيد 32 نقطة بداعي الراحة.
وتشعل نتيجة التعادل السلبي في مباراة العروبة ودبا في الدور الأول، أجواء مواجهة «الديربي» الليلة، عطفاً على الرغبة المشتركة في تحقيق الفوز، حيث يأمل «النواخذة»، العائد بنقاط الفوز الثلاث في الجولة الماضية أمام التعاون 2-1، العودة إلى مربع الصدارة، في الوقت الذي ينشد فيه العروبة تعزيز صدارته، والحفاظ على سلسلة نتائجه الإيجابية بعدم الخسارة في 21 مباراة على التوالي.
وبعيداً عن أجواء «الديربي»، تصطدم رغبة الظفرة المتراجع إلى المركز الرابع برصيد 33 نقطة، في استعادة ذاكرة الفوز الغائبة في الجولات الأربع الماضية، وآخرها الخسارة أمام مسافي 1-2 في الجولة الماضية، بمعنويات مضيفه مصفوت «الرابع عشر»، الفائز في الجولة ذاتها على جلف أف سي 1-0.
وفي بقية المباريات، يستقبل مسافي «الثامن» برصيد 32 نقطة، ضيفه الجزيرة الحمراء العاشر وله 27 نقطة، ويستضيف الفجيرة «السادس»، وله 32 نقطة جلف أف سي «ّالثالث عشر» برصيد 20 نقطة، وفي صراع تجنب الهبوط يلتقي الرمس «الأخير»، وله 6 نقاط ضيفه جلف يونايتد «الخامس عشر»، وله 19 نقطة.
مباريات اليوم 
دبا – العروبة 17:25
مسافي - الجزيرة الحمراء 17:25
الرمس - جلف يونايتد 17:25
الفجيرة - جلف أف سي 17:25
مصفوت - الظفرة 17:25
غداً
دبا الحصن - الحمرية 17:25
الذيد - التعاون 17:25
سيتي - يونايتد 17:30

الفجيرة
العروبة
دوري الدرجة الأولى
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