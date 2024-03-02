كأس زايد بن هزاع تكشف عن «الأبطال» اليوم

أبوظبي (الاتحاد)

تختتم عصر اليوم، بملاعب أكاديمية نادي أبوظبي الرياضي بمنطقة المشرف، بطولة كأس الشيخ زايد بن هزاع بن زايد آل نهيان الدولية للناشئين تحت 14 سنة لكرة القدم في نسختها الـ 14، والتي ينظمها النادي بإشراف مجلس أبوظبي الرياضي، بمشاركة 6 فرق محلية وعربية ودولية، وفي نفس التوقيت يقام ختام بطولة كأس الشيخ زايد بن هزاع بن زايد آل نهيان للأشبال تحت 12 سنة، والتي شهدت مشاركة 10 فرق لأكاديميات الكرة المحلية.

ويأتي ختام بطولة الأشبال تحت 12 سنة بعد مواجهتي أمس السبت، وكانت الأولى بين فريقي نادي أبوظبي الرياضي مستضيف ومنظم البطولة مع فريق مدرسة نجوم الغد العُماني، وفريق أكاديمية الموهوبين الكويتي مع فريق نادي كيندر الروماني، ليتأهل الفائزان للعب في نهائي البطولة عصر اليوم، ويلعب الخاسران على المركز الثالث، فيما يلعب فريق أكاديمية نجوم المستقبل السعودي مع فريق SPVGG الألماني لتحديد المركزين الخامس والسادس حسب لائحة البطولة.

وكان ختام الدور التمهيدي لبطولة الناشئين تحت 14 سنة، قد شهد فوز فريق نادي أبوظبي الرياضي على فريق نادي كيندر الروماني بهدف نظيف، وفوز فريق أكاديمية الموهوبين الكويتي على فريق (SPVGG) الألماني 2-1، ما أهل الفريقين للمباراة النهائية، التي يعقبها التتويج مسكاً للبطولة السنوية التي وفر لها النادي متطلبات النجاح كافة.