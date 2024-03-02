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«جودو الإمارات» يختتم اليوم المشاركة في «طشقند جراند سلام»

«جودو الإمارات» يختتم اليوم المشاركة في «طشقند جراند سلام»
3 مارس 2024 01:28

أبوظبي (الاتحاد)

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تختتم اليوم بطولة طشقند جراند سلام للجودو، التي يستضيفها اتحاد أوزبكستان، بمشاركة 68 دولة، من بينها 5 منتخبات عربية، هي الإمارات، والسعودية، والكويت، والمغرب، ولبنان، ويشهد الختام مشاركة منتخبنا بلاعبين ضمن منافسات «الوزن الثقيل»، وهما جريجوري أرام «وزن تحت 90 كجم»، وظافر آرام «وزن تحت 100 كجم»، بعد اعتذار عمر معروف عن عدم اللعب في «وزن فوق 100 كجم»، بسبب الإصابة، قبل انطلاقة البطولة.
وأشرك منتخبنا عدداً كبيراً من الأساسيين، ضمن الإعداد لبطولة العالم التي تنطلق في أبوظبي 19 مايو المقبل، وسط حضور مكثف، بعد أن أصبحت عاصمة الإمارات لاعباً أساسياً في تقويم الاتحاد الدولي، وتعد آخر البطولات المؤهلة إلى «أولمبياد باريس 2024» في يوليو المقبل، بعد أن ضمت القائمة الأولمبية لـ «جودو الإمارات» 5 لاعبين حتى الآن، ويتطلع الاتحاد إلى زيادة عدد «الحضور الدائم» في الأولمبياد منذ 2012 إلى 7 لاعبين.
وشهد اليوم الثاني لبطولة «طشقند جراند سلام»، فوز كريم عبداللطيف على البطل الإسباني خورخي جارسيا في وزن تحت 73 كجم، بعد أداء رائع منحه الفوز، ليواجه صاحب الأرض والجمهور الأوزبكي أوعبيدخون نومانوف، إلا أنه خسر اللقاء نتيجة فارق الخبرة والمؤازرة الكبيرة للبطل الأوزبكي، ومع ذلك ضمن رصيداً جديداً من النقاط في مشوار «التأهل الأولمبي»، فيما خسر طلال شفيلي، في وزن تحت 81 كجم، ضمن الدور التمهيدي أمام بطل بلغاريا جورجي جراماتيكوف بـ «الهدف الذهبي». 
والمعروف أن بشيرات خرودي بلغت نهائي وزن تحت 52 كجم، إلا أنها خسرت بصعوبة أمام الفرنسية والمصنفة الأولى أماندين بوشارد التي فازت بذهبية الوزن، في نهاية تصفيات الوزن، لتقود منتخب بلادها إلى صدارة البطولة حتى الآن، فيما حصدت بشيرات المصنفة الرابعة في البطولة، والعاشرة عالمياً المركز الخامس في ترتيب الوزن الذي ضم 33 لاعبة.

طشقند
أوزبكستان
الجودو
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