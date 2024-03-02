«طموح إماراتي» لحصد لقب «افتتاحية» مونديال «الفورمولا- 1»

توبا (الاتحاد)

تنطلق صباح اليوم، منافسات السباق الرئيسي للجولة الأولى من بطولة العالم لزوارق «الفورمولا- 1»، المقامة في إندونيسيا، ويشارك من خلالها 17 زورقاً، من مختلف أنحاء العالم، يتقدمها زوارق الإمارات، ممثلة في فريق أبوظبي، وفريق الشارقة، وفريق الفيكتوري.

وحقق زورق الفيكتوري 4 بقيادة إريك ستارك 10 نقاط أمس، ضمن منافسات «السرعة» في حين حقق زورق السويدي جوناس أندرسون 10 نقاط أيضاً، بإحراز كليهما المركز الأول في سباقي السرعة الأول والثاني، في حين افتتح نجم فريق أبوظبي ثاني القمزي نقاط الجولة بإحراز 5 نقاط، بحلوله سادساً في سباق السرعة، وتحقيق زورق أبوظبي 6 بقيادة ألبرتو كامبراتو 4 نقاط بحلوله سابعاً في السباق.

وجاء النظام الجديد للبطولة كي يمنح المتسابقين النقاط في يوم مخصص لمنافسات سباقات السرعة، وكي تضاف أيضاً على رصيد الترتيب العام في المنافسة على لقب البطولة.

وتختتم فعاليات الجولة الافتتاحية للموسم، على مسار يبلغ طوله 2218 متراً على امتداد بحيرة توبا، وذلك ابتداء من الثامنة والربع صباحاً بتوقيت الإمارات، حيث يقام الحدث.

وينطلق نجم فريق أبوظبي ثاني القمزي من المركز التاسع، في حين سينطلق زورق «أبوظبي 6» بقيادة ألبرتو كمبراتو من المركز الثالث عشر، بعد أن تعرض للاصطدام بعوامة طافية في المياه في نهاية أولى مراحل سباق الزمن، وهو ما تسبب في كسر المحرك، وبالتالي تراجع في ترتيب الانطلاقة للسباق الرئيسي، وسيكون أول المنطلقين في السباق، زورق السويدي جوناس أندرسون حامل لقب البطولة، والذي تمكن من إحراز أفضل زمن في تصفيات السرعة، وهو 01:02:810 ساعة، في حين سينطلق ثانياً زورق الفيكتوري 4 بقيادة إريك ستارك.

من جهته، أكد ناصر الظاهري، رئيس بعثة فريق أبوظبي، أن زوارق أبوظبي جاهزة للمنافسة في السباق الرئيسي للجولة، رغم الحظ العاثر الذي تعرضت له في سباق أفضل زمن وقال: واجهنا حظاً سيئاً في تصفيات الزمن، ولكن ذلك لن يوقف محاولات التقدم إلى الأمام، وتقديم مستوى أفضل في السباق الرئيسي، ونحن واثقون من قدرات فريق أبوظبي، وتمكنه من تعويض ذلك في السباق والقدرة على الخروج في صورة أفضل.

وكشف ناصر الظاهري عن أن نتائج فريق أبوظبي في سباقات السرعة قد قدمت له نقاطاً مهمة تسهم في منافسته على لقب البطولة هذا الموسم.

وعن مسار السباق قال ناصر الظاهري: يعتبر مسار اليوم من المسارات الطويلة، والتي تتيح الفرصة للمتسابقين للوصول لسرعات عالية ومحاولة التقدم إلى الأمام طوال المسار، وهي ميزة ستكون متاحة لكل المشاركين، والجميع يسعى وبقوة للاستفادة منها.