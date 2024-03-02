«عبس بطاش» يواجه «خنجر» على لقب كأس الوثبة

عصام السيد (العين)

ينظم مضمار نادي العين للفروسية والرماية والجولف، أمسية سباقه العاشرة مساء اليوم، ويتألف الحفل من 7 أشواط مثيرة خصصت جميعها للخيول العربية الأصيلة، وتبلغ القيمة الإجمالية لجوائزه المالية أكثر من 500 ألف درهم.

وخصص رابع الأشواط على لقب كأس الوثبة ستاليونز لملاك الإسطبلات الخاصة، لمسافة الميل برعاية مهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، ويواجه «عبس بطاش»، «أتش كيه خنجر»، وينتظر أن يكون مصدر الخطورة الجواد «كارافاجيو».

ويجتذب الشوط السادس والرئيس 15 خيلاً في عمر 4 سنوات فما فوق، تتنافس على مسافة 1400 متر - هانديكاب، أبرزها «مجتاح البحر» صاحب التصنيف الأعلى، كما يعود «أيه أف مرموق» الفائز مضمار أبوظبي الشهر الماضي، وينافسهما «أيه أف يبرهن» الفائز في سباقين.

وخصص الشوط الأول لخيول الـ 4 سنوات فما فوق لمسافة 2000 متر، ويسعى «ويل باور» لاستعادة توازنه بعد حلوله وصيفاً في سباقين، وينافسه كل من «إدريس دي أرنيتس»، و«أيه أف سليط».

وخصص الشوط الثالث لمسافة الميل للمهرات والأفراس المبتدئة، بمشاركة «إيمان»، و«أف أيه كوسيم»، و«أيه أس شموس».

ويجتذب الشوط الثاني لمسافة 1800 متر 15 من خيول الـ 4 سنوات فما فوق، أبرزها «أيه أف المريب» الفائز في مضمار الشارقة لونجين، وينافسه «فاريتز أوباي»، وهناك «أوبتيميزم» الفائز على المضمار ذاته، والمسافة في بداية الموسم، والذي لن يكون منافساً سهلاً. ويتصدر «سلطانات» ترشيحات الشوط الخامس لمسافة 1400 متر - هانديكاب بمشاركة 15 خيلاً، وهو فائز في آخر مشاركة على مضمار العين، وينافسه «أي أس عجب» الفائز في بداية الموسم، وسيكون «أيه أف بريق» بالمرصاد، بعد أن حل في المركز الثالث في مشاركته الأخيرة.

وسيكون مسك ختام الأمسية بتحدي السرعة لمسافة 1000 متر - هانديكاب، تتنافس فيه 15 من خيول الـ4 سنوات فما فوق، بمشاركة «الغربي» صاحب العروض القوية في مضمار العين هذا الموسم، محققاً فوزاً واحداً ومركز الوصافة في آخر مشاركتين له، وينافسه رفيقه في الإسطبل «ستيلفيو» بقيادة الفارس قيس البوسعيدي، كما يعد «صوت السلام»، القادم من فوز في مشاركته الأخيرة بمضمار الشارقة أحد أقوى الخيول في هذا الشوط.