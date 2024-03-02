الكربي بطل جولة «الفرسان الدولية لقفز الحواجز»

أبوظبي (الاتحاد)

واصل الفارس الناشئ صالح مفرج الكربي، على صهوة الجواد «إسبريسو»، تألقه في البطولات الدولية لقفز الحواجز، حيث فاز بجائزة المركز الأول في المنافسة الرابعة التي أُقيمت في اليوم الثاني لبطولة الفرسان الدولية لقفز الحواجز لفئة 3 نجوم، وانطلقت أمس الأول، ويستضيفها منتجع الفرسان الرياضي الدولي في أبوظبي، وتختتم اليوم.

وأُقيمت المنافسة بمواصفات جولة مع تمايز، على حواجز يبلغ ارتفاعها 115 سم، بمشاركة 95 فارساً وفارسة، وسجل الفارس زمناً 34.89 ثانية، وجاء في المركز الثاني الفارس ليث غريب على صهوة «إليت دو باين»، بزمن 35.29 ثانية، فيما نال الفارس هشام غارب المركزين الثالث والرابع على صهوة «بيكانت فانت سمسفيلد» بزمن 36.95 ثانية، وعلى صهوة «هينريك دي أل تي» بزمن 69.18 ثانية.

ونال الفارس السوري محمد أسامة الزبيبي على صهوة «بيك هوجو» جائزة المركز الأول في منافسات الشوط الثالث بمواصفات جولة ضد عقارب الساعة، بحواجز على ارتفاع 145 سم، في الفترة المسائية لليوم الأول للبطولة.

وسجل الفارس الزبيبي 56:79 ثانية، وهو الزمن الأسرع من إجمالي 69 فارساً وفارسة، وجاء في المركز الثاني الفارس المصري عمرو جمال محمد على صهوة «جيرليان» بزمن 58:62 ثانية، فيما جاء ثالثاً الفارس الألماني يورج نييف على صهوة «كريزي فريند» بزمن 60:10 ثوان.

وتجرى منافسات اليوم الأخير للبطولة «اليوم» بمواصفات جولة واحد ضد عقارب الساعة على ارتفاع 115 سم في الفترة الصباحية، تليها في فترة الظهيرة منافسة من جولة واحد ضد عقارب الساعة على حواجز 135 سم، وختامها بمنافسة الجائزة الكبرى بجولة واحدة مع تمايز على حواجز يبلغ ارتفاعها 155 سم.

وتقام البطولة بإشراف الاتحاد الدولي للفروسية، واتحاد الفروسية والسباق، وبدعم مجلس أبوظبي الرياضي، وبرعاية «لونجين»، وتشتمل على 9 منافسات دولية تصنيف الثلاث نجوم.

وتشهد البطولة التي تقام على مدى ثلاثة أيام مشاركة محلية ودولية تتألف من 286 فارساً وفارسة بصحبة 316 خيلاً، ويتواجد في منافساتها منتخب الإمارات ضمن برنامج إعداده المتدرج لأولمبياد باريس 2024.

أشاد هشام الحوسني مدير الفروسية في منتجع الفرسان الرياضي الدولي، بالمستويات الفنية المتقدمة التي قدمها الفرسان والفارسات خلال فعاليات بطولة الفرسان الدولية لقفز الحواجز فئة الثلاث نجوم منذ انطلاقتها، مشيداً بالحضور الكبير للمشاركين الذي وصل إلى 286 فارساً وفارسة من داخل وخارج الدولة، ما منح البطولة حيوية في منافسات كل الفئات، تعزز مسيرة رياضة قفز الحواجز.

وقال: «يتمتع منتجع الفرسان بمرافق عالية الجودة، وشهد عمليات تطوير لرفع سعة الاستيعاب في الجوانب كافة، والتي تتوافق مع متطلبات الـ 10 سنوات القادمة، وهي تتطابق مع أعلى معايير الاتحاد الدولي للفروسية في استضافة البطولات الكبرى، من إسطبلات حديثة، ومستشفى بيطري، وميادين تسمح باستضافة 3 منافسات في توقيت واحد، وقاعات لكبار الشخصيات، وهناك العديد من المرافق التي يتم افتتاحها خلال شهر يوليو المقبل، وتقديم خدمات على أرقى المستويات، تنفيذاً لرؤية القيادة الرشيدة واستراتيجية وخطط أبوظبي المستقبلية في هذا الجانب».

وأضاف: «يتمتع منتجع الفرسان، وأبوظبي بسمعة جيدة، مستمدة من سمعة الإمارات الطيبة، ومكانتها العالمية في المجالات كافة، فكان اختيار المنتجع لاستضافة كأس صاحب السمو رئيس الدولة لقفز الحواجز لفئة الخمس نجوم، والجولة التأهيلية الأولى لدوري الأمم لفئة الخمس نجوم التي أطلقها الاتحاد الدولي للفروسية بدلاً عن كأس الأمم، حيث كان اختيار أبوظبي ضمن أربع مدن، ولأربع سنوات لتنظيم هذه البطولة الجديدة، وجاء اختيار منتجع الفرسان لجودة منشآته ومرافقه وخبراته المعروفة في التنظيم الاحترافي، وقد سعدنا بإشادة الاتحاد الدولي للفروسية على تنظيم البطولتين».

وقال: «بدعم مجلس الإدارة يعمل منتجع الفرسان ضمن منظومة الدولة في تقديم الخدمات للجميع، والتركيز على الجودة والمعايير المتقدمة، واستضافة البطولات الدولية والعالمية، وتقديم الصورة المشرقة لأبوظبي عاصمة الرياضة العالمية».