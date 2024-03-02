5 متسابقين إلى نهائي «دولية دبي للطيران»

دبي (الاتحاد)

تصدر التايواني كيني كو، قمة الترتيب في الجولة الثانية من بطولة دبي الرابعة للطيران اللاسلكي، فئة الهليكوبتر، والتي ينظمها اتحاد الرياضات الجوية، برعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، وبالتعاون مع مجلس دبي الرياضي بميدان نادي دبي للطيران اللاسلكي «سكاي هوب آر سي» بمنطقة الليسيلي، بمشاركة 16 متسابقاً من مختلف دول العالم.

وتراجع الأميركي نيكولاس ماكسويل حامل لقب النسخة الماضية إلى المركز الثاني، ثم التايلاندي فافاساسيكانا في المركز الثالث، وحل مواطنه كامنونوي رابعاً، ثم الصيني بيتر هايسو خامساً، وتأهل المتسابقون الخمسة إلى النهائيات في الجولة الثالثة التي تقام اليوم، فيما ابتعد الإيطالي ميركو أحد اقوى المرشحين وحامل لقب البطولة الثانية عن دائرة المنافسة، بعدما تألق في اليوم الأول، إلا أنه تراجع في الجولة الثانية، كما ابتعد الثلاثي الإماراتي جاسم الكتبي، وعبدالله الريس، وثامر الشامسي عن التأهل للأدوار النهائية.

وتحول اليوم الثاني من البطولة إلى «كرنفال»، حيث قدم مجموعة من المتسابقين بقيادة بطلنا العالمي طارق السعدي عرضاً جماعياً استعرضوا فيه مهاراتهم الفائقة في هذا النوع من الطائرات، كما قدم بعض الطيارين المحليين عرضاً خارج المنافسات للطائرات النفاثة، ونالت هذه العروض إعجاب الجمهور.

وأكد يوسف حسن الحمادي، نائب رئيس الاتحاد مدير اللجنة المنظمة العليا للبطولة، أن الختام سيشهد مفاجآت عديدة، سواء على صعيد العروض الحرة، أو المنافسة التي انحصرت بين خمسة متسابقين تأهلوا بالفعل إلى النهائي أو على صعيد الجمهور، الذي سيحرص على قضاء الإجازة الأسبوعية في هذا المكان الجميل.

وأشار محمد يوسف الأمين العام للاتحاد إلى أن الاتحاد الآسيوي للرياضات الجوية ممثلاً في رئيس الاتحاد والمستشار الفني، وعدد من رؤساء اللجان بالاتحاد، يشهد المنافسات، وأنه سوف يعقد اجتماعاً مشتركاً مع الاتحاد الإماراتي للتنسيق والتشاور في شأن إعداد بروتوكول تعاون مشترك بين الاتحادين.

من ناحية أخرى، حرصت هيئة دبي للطيران المدني على حضورها منذ اليوم الأول، وقام فريقها بتصوير الحدث بشكل احترافي، للوقوف على الإجراءات التي اتخذتها اللجنة المنظمة، وخاصة فيما يتعلق بإجراءات السلامة.

وشهد اليوم الثاني حضوراً جماهيرياً مميزاً، وأجرت اللجنة المنظمة السحوبات على قسائم المشتريات لليوم الثاني على التوالي، كما ستجري اليوم سحوبات بالجملة على قسائم الدخول المجانية.