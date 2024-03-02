«السعادة عنابية» في «ديربي العاصمة»

مصطفى الديب (أبوظبي)



فاز الوحدة على الجزيرة 3-2، في قمة «الجولة 15»، من «دوري أدنوك للمحترفين»، التي أقيمت على استاد آل نهيان، وقفز «العنابي» إلى المركز الرابع، بعدما رفع رصيده إلى «27 نقطة»، فيما توقف رصيد الجزيرة عند «20 نقطة» في المركز السابع.

افتتح التسجيل لـ «أصحاب السعادة» أحمد نور الله، في الدقيقة 17، وألان ماركيز «هدفين» في الدقيقتين 41، و69، فيما أحرز هدفي «فخر أبوظبي»، نيسكينز كيبانو في الدقيقتين 44 و62.

جاءت المباراة مثيرة في بعض الفترات، ورغم أن الجزيرة كان الأكثر سيطرة، إلا أن الوحدة نجح في حصد النقاط الثلاث، ولعب تألق دفاع «العنابي» وحارس مرماه دوراً كبيراً في النتيجة، بعد إنقاذ أكثر من فرصة من علي مبخوت وزايد سلطان، وخطف البرازيلي ألان لاعب وسط الوحدة الأنظار في اللقاء، ونجح في تسجيل هدفين أهمّهما «الثالث» الذي جاء بمهارة كبيرة، ومنح «العنابي» الفوز والنقاط الثلاث الغالية.