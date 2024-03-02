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الرياضة

«شباب الجولف» يحصد ذهبيتي الفردي والفرق في «الخليجية»

«شباب الجولف» يحصد ذهبيتي الفردي والفرق في «الخليجية»
3 مارس 2024 01:28

الدوحة (وام)

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حقق منتخب الشباب للجولف لقب بطولتي الفرق والفردي، والميدالية الذهبية، ضمن منافسات بطولة الخليج الـ 26 للرجال والـ15 للشباب للجولف، والمقامة في قطر، وتختتم فعاليتها اليوم.
وجاء تصدر منتخب شباب الإمارات المكون من اللاعبين، ريان أحمد، ومحمد سكيك وراشد الجسمي، بالجولة الثالثة والختامية لهذه الفئة تحت 18 سنة بمجموع 450 ضربة.
 وفي منافسات الفردي حافظ لاعب منتخبنا بفئة الشباب ريان أحمد على صدارة المنافسات لليوم الثالث على التوالي، ليتوج بطلاً بـ 223 ضربة، وحل وصيفاً الإماراتي محمد سكيك بـ 227 ضربة، ولاعب منتخبنا الوطني راشد الجسمي رابعاً بـ 255 ضربة.
وشهدت منافسات الرجال تراجع منتخبنا للمركز الرابع بـ 704 ضربات، وتصدر الفرق المنتخب السعودي بـ 694 ضربة.
وعلى مستوى منافسات الفردي.
وتقدم لاعب منتخبنا أحمد سكيك للمركز السادس بـ 236 ضربة وزميليه توماس نسبت في المركز الثامن بـ 236 ضربة وسام مولن بـ 239 ضربة وجوناثان سلفرلاج بـ 243 ضربة.

الجولف
بطولة الخليج
شباب الإمارات
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