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الرياضة

إعلان الفائزين بجائزة محمد بن راشد للتميز في سباقات الخيل

إعلان الفائزين بجائزة محمد بن راشد للتميز في سباقات الخيل
3 مارس 2024 01:28

دبي (وام)

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أعلن نادي دبي لسباق الخيل، أسماء الفائزين في النسخة السابعة، لجائزة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للتميز في سباقات الخيل، خلال أمسية طيران الإمارات سوبر ساترداي.
وشملت الجائزة الفئات السبع المتضمنة لها هذا العام، وهي: أفضل حصان، وأفضل مالك، وأفضل مدرب، وأفضل فارس، واختيار الجمهور، إضافة إلى جائزتي التميز، والجائزة العليا للعطاء الدؤوب، وذلك حسب المعايير التي وضعها مجلس الأمناء.
وللمرة الأولى في تاريخ الجائزة، تقاسم الشيخ عبد الله بن ماجد القاسمي، وعلي خميس بالجافلة، لقبي العطاء الدؤوب، فيما نال سعيد بن سرور فئة التميز، وذهبت بقية الألقاب إلى الجديرين بشرفها من خيول وشخصيات دولية.
وفاز بجائز أفضل حصان الجواد الياباني «إكوينوكس»، ونال سيلك ريسنج لقب أفضل مالك، وإيدان أوبراين أفضل مدرب، وريان مور أفضل فارس، وحمدان السبوسي، اختيار الجمهور.

محمد بن راشد
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جائزة محمد بن راشد للإبداع الرياضي
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