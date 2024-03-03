«بركان الغضب» في موقعة الريال وفالنسيا!

مدريد (أ ف ب)



عوّض ريال مدريد تأخره بهدفين، ليتعادل أمام فالنسيا 2-2، ضمن المرحلة السابعة والعشرين من الدوري الإسباني لكرة القدم على ملعب ميستايا.

وانتزع فالنسيا تقدماً مفاجئاً 2-0 بعد مرور 30 دقيقة، بفضل «ثنائية» هيوجو دورو (27) والأوكراني رومان ياريمشوك (30)، ولكنّ البرازيلي فينيسيوس جونيور ردّ بقوة، ليقلص النتيجة قبل نهاية الشوط الأول (45+5)، قبل أن ينتزع بنفسه هدف التعادل (76).

وشهدت اللحظات الأخيرة جدلاً واسعاً، بعد أن أوقف الحكم، المباراة، بينما كانت كرة عرضية متجهة إلى الإنجليزي جود بيلينجهام الذي ارتقى عالياً وتابعها برأسه، ليسجّل هدفاً ثالثاً لريال، مما أشعل غضب لاعبي ريال الذين اعترضوا بقوة على قرار الحكم بعدم احتساب الهدف (90+9)، وأدى هذا الاحتجاج إلى طرد بيلينجهام.

وقال مدرب ريال الإيطالي كارلو أنشيلوتي بعد المباراة «أعتقد أنّه كان يجب أن تنتهي المباراة عندما حصل فالنسيا على الكرة، لم أر شيئاً مماثلا قط، ولا أعتقد أنّ بيلينجهام يستحق البطاقة الحمراء، لم يوجه أي إساءة للحكم».

ورغم أن نقطة التعادل تبقى أهون الشرور بالنسبة لمتصدر ترتيب الدوري الإسباني، إلا أنّه ثاني تعادل لـ «الميرنجي» في آخر 3 مراحل، ما يعطي جيرونا فرصة تقليص الفارق إلى أربع نقاط حال فوزه على مضيفه ريال مايوركا «الأحد».

كما أن الغريم التقليدي برشلونة الذي يحتل المركز الثالث، يملك فرصة بدوره للعودة إلى سباق اللقب، وتقليص الفارق إلى ست نقاط، عندما يواجه مضيفه أتلتيك بلباو خامس الترتيب في لقاء صعب على أرض الأخير «الأحد».

وهذا اللقاء هو الأخير للفريق الملكي قبل لقاء الإياب من ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا أمام لايبزج الألماني، بعدما انتهى لقاء الذهاب بفوز ريال 1-0 في ألمانيا.

وكان لقاء الذهاب في «الليجا» انتهت بفوز ساحق لريال على فالنسيا (5-1) في «البرنبايو» أسهم فيها أيضاً فينيسيوس بثنائية.