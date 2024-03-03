الإثنين 4 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

«بركان الغضب» في موقعة الريال وفالنسيا!

«بركان الغضب» في موقعة الريال وفالنسيا!
3 مارس 2024 08:08

مدريد (أ ف ب) 

أخبار ذات صلة
برشلونة.. «ضربات مؤلمة»!
أتلتيكو يضيّق الخناق على برشلونة


عوّض ريال مدريد تأخره بهدفين، ليتعادل أمام فالنسيا 2-2، ضمن المرحلة السابعة والعشرين من الدوري الإسباني لكرة القدم على ملعب ميستايا.
وانتزع فالنسيا تقدماً مفاجئاً 2-0 بعد مرور 30 دقيقة، بفضل «ثنائية» هيوجو دورو (27) والأوكراني رومان ياريمشوك (30)، ولكنّ البرازيلي فينيسيوس جونيور ردّ بقوة، ليقلص النتيجة قبل نهاية الشوط الأول (45+5)، قبل أن ينتزع بنفسه هدف التعادل (76).
وشهدت اللحظات الأخيرة جدلاً واسعاً، بعد أن أوقف الحكم، المباراة، بينما كانت كرة عرضية متجهة إلى الإنجليزي جود بيلينجهام الذي ارتقى عالياً وتابعها برأسه، ليسجّل هدفاً ثالثاً لريال، مما أشعل غضب لاعبي ريال الذين اعترضوا بقوة على قرار الحكم بعدم احتساب الهدف (90+9)، وأدى هذا الاحتجاج إلى طرد بيلينجهام.
وقال مدرب ريال الإيطالي كارلو أنشيلوتي بعد المباراة «أعتقد أنّه كان يجب أن تنتهي المباراة عندما حصل فالنسيا على الكرة، لم أر شيئاً مماثلا قط، ولا أعتقد أنّ بيلينجهام يستحق البطاقة الحمراء، لم يوجه أي إساءة للحكم».
ورغم أن نقطة التعادل تبقى أهون الشرور بالنسبة لمتصدر ترتيب الدوري الإسباني، إلا أنّه ثاني تعادل لـ «الميرنجي» في آخر 3 مراحل، ما يعطي جيرونا فرصة تقليص الفارق إلى أربع نقاط حال فوزه على مضيفه ريال مايوركا «الأحد».
كما أن الغريم التقليدي برشلونة الذي يحتل المركز الثالث، يملك فرصة بدوره للعودة إلى سباق اللقب، وتقليص الفارق إلى ست نقاط، عندما يواجه مضيفه أتلتيك بلباو خامس الترتيب في لقاء صعب على أرض الأخير «الأحد».
وهذا اللقاء هو الأخير للفريق الملكي قبل لقاء الإياب من ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا أمام لايبزج الألماني، بعدما انتهى لقاء الذهاب بفوز ريال 1-0 في ألمانيا.
وكان لقاء الذهاب في «الليجا» انتهت بفوز ساحق لريال على فالنسيا (5-1) في «البرنبايو» أسهم فيها أيضاً فينيسيوس بثنائية.

 

الدوري الإسباني
ريال مدريد
فالنسيا
جيرونا
برشلونة
أنشيلوتي
جود بيلينجهام
فينيسيوس جونيور
آخر الأخبار
شعار شرطة أبوظبي
علوم الدار
تنبيه من شرطة أبوظبي للسائقين
اليوم 10:26
الصين تحصد 3 ميداليات في «دولية فزاع»
الصين تحصد 3 ميداليات في «دولية فزاع»
اليوم 13:00
«فرسان الإمارات» يحتكرون المراكز المتقدمة في «دولية قفز الحواجز»
الرياضة
«فرسان الإمارات» يحتكرون المراكز المتقدمة في «دولية قفز الحواجز»
اليوم 12:51
23 لاعباً يمثلون «أبوظبي لرفع الأثقال» في «كأس الإمارات»
الرياضة
23 لاعباً يمثلون «أبوظبي لرفع الأثقال» في «كأس الإمارات»
اليوم 12:30
«الأبيض الأولمبي» يجدد الموعد مع «الفراعنة» في «غرب آسيا»
الرياضة
«الأبيض الأولمبي» يجدد الموعد مع «الفراعنة» في «غرب آسيا»
اليوم 12:24
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©