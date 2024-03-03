دي روسي يواصل «الرقص» مع «الذئاب»!

روما (أ ف ب)



واصل روما انتفاضته القوية، منذ تعيين دانييلي دي روسي مدرباً له، خلفاً للبرتغالي جوزيه مورينيو، وحقّق فوزاً كبيراً على حساب مضيفه مونزا 4-1، ضمن المرحلة السابعة والعشرين من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وسجّل أهداف فريق العاصمة، لورنتسو بيليجريني (38)، والبلجيكي روميلو لوكاكو (42)، والأرجنتينيان باولو ديبالا (64)، ولياندرو باريديس (83 من ركلة جزاء)، فيما قلّص أندريا كاربوني النتيجة لأصحاب الأرض (87).

وتقدم روما إلى المركز الخامس مؤقتاً برصيد 47 نقطة، بفارق نقطة عن بولونيا الرابع الذي يواجه أتالانتا «الأحد» في قمة ساخنة، حيث يحتل الأخير المركز السادس حالياً برصيد 46 نقطة، ما يعني أن الفائز من المباراة سيكون رابعاً مع نهاية هذه المرحلة.

ويعزّز هذا الفوز من فرص روما في التأهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، حيث يدور صراع قويّ في هذا المجال.

وحافظ روما على سجله خالياً من أي هزيمة في آخر خمس مباريات، علماً أنه تلقى خسارة وحيدة في آخر عشر مباريات.

كما أن الفوز هو السادس لروما في سبع مباريات بالدوري، منذ استلام دي روسي «دفّة» الفريق خلفا لمورينيو في يناير الماضي.

وجاءت الخسارة الوحيدة لدي روسي مع روما، بمواجهة إنتر ميلان المحلّق هذا الموسم 2-4، ويأتي الفوز في أفضل توقيت لروما الذي يواجه برايتون الإنجليزي في ذهاب ثمن نهائي الدوري ألأوروبي «يوروبا ليج» الخميس على الملعب الأولمبي في العاصمة الإيطالية.